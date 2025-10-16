5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

Haberler

Türkiye'nin iletişim altyapısını güçlendirecek ve hızlandıracak olan 5G ihalesi yapıldı. 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

Türkiye'de 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak 5G teknolojisinin ihalesi bugün yapıldı. İhaleye Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı. İlk yer seçme paketini 429 milyon dolarla Türkcell kazandı. Bant içerisinde ikinci yer seçme paketini 426 milyon dolarla Vodafone kazandı.

11 FARKLI FREKANS İŞLETMECİLERE TAHSİS EDİLECEK

700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılan ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek.

İLK PAKETLER 1,3 MİLYAR DOLARA SATILDI

700 MHz bandındaki 20 MHz'lik A1, A2, A3 paketlerinin satışına başlandı. İhalede kapalı zarfla Turkcell'in teklifi 429 milyon dolar, Türk Telekom'un 425 milyon dolar, Vodafene'un 426 milyon dolar oldu. İhalede açık artırmaya geçildi, teklifler 10 milyon dolar ve katları şeklinde veriliyor.

Türk Telekom teklifini artırmadığını ve çekildiğini açıkladı. Vodafone da sözlü teklif vermedi. Turkcell de yazılı teklifinini geçerli olduğunu belirtip artış yapmadı. Böylece en yüksek teklifi 429 miyon dolar Turkcell verdi. A1 soyut paketi ve ilk yer seçme hakkını Turkcell kazandı. İkinci teklifi veren Vodafone Az soyut paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazandı. Üçüncü teklifi veren Türk Telekom A3 soyut paketini ve bant içinde üçüncü yer seçme hakkını kazandı.

Turkcell, 723-733-778-788 MHz bant aralığını seçti. Vodafone 713-723 orta bantları tercih etti. 700 MHz bandından geriye kalan yer 703-713 MHz bandı Türk Telekom'un oldu. A1, A2, A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolara satıldı.

İKİNCİ PAKET 624 MİLYON DOLARA SATILDI

İhalede 3,5 GHz frekans bantlarında 80'er MHz'lik B1, B2 ve B3 paketlerinin satışına başlandı. Turkcell'in teklifi 210 milyon dolar, Türk Telekom'un 209 milyon dolar, Vodafone'un 201 milyon dolar oldu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sözlü teklife katılma kararı aldı. Açık artırmada Turkcell teklifi 214 milyon dolara yükseltti. Vodafone çekilme kararı aldı. Türk Telekom da kapalı zarftaki rakamı değiştirmedi. Böylece en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, ikinci en yüksek teklifi 209 milyon dolarla Türk Telekom, üçüncü en yüksek teklifi 201 milyon dolarla Vodafone verdi. B1, B2 ve B3 paketleri için toplam 624 milyon dolara satıldı.

3 TAKSİTLE ÖDENECEK

Asgari değerler üzerinden çıkılacak ihale sonucunda oluşacak bedel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanacak şartnamede belirlenen usulle kazananlar tarafından 3 eşit taksitle ödenecek.

Taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirlenen faiz oranı ile yapılmaması halinde BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

5G NE ZAMAN KULLANILACAK?

Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla herkesin kullanımına sunulacak.

Yorumlar (7)

Murat Murat:

maşallah 1 er milyon farkla verilmiş. çok adil yapıldığı nasıl belli

14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
okkes bartik:

hayırlısı bakalım bu demek oluyor ki normal tarifeler 1500 TL olur

6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Nevir Sönmez:

Hadi bakalım hayırlısı inşallah daha da güzel olur ama bizleri de sömürürler o ayrı mesele

3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
furkankenan1919:

süper oldu ??????

0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Vatandaş:

Konumunu kaybetmek istemeyen firmalar, Alt yapı çalışması yapmadıktan sonra, bu ihale kağıt üstünde kalır.

1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
