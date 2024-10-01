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51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Başladı

51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Başladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2024)' açılışında Türkiye mobilya sektörünün 20 yılda gösterdiği başarılar vurgulandı. Fuar, 5 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2024)" başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl MODEF Fuar Alanı'ndaki açılışta, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda tasarım ve kalitesiyle kendinden övgüyle bahsettirdiğini söyledi.

Güleç, İnegöl'ün dünya için önemli bir mobilya merkezi haline geldiğini belirterek, "Türkiye'nin mobilya başarısının nedeni son 20 yılda Türkiye'deki istikrarlı ortam ve Sayın Cumhurbaşkanının özel sektörle diyaloğu, üretim, yatırım ve ihracata teşvik etmesi. Önemli güç kaynaklarımızdan bir tanesi de mobilya girişimcisinin özellikle imalata dayanmış olması ve teşkilatlanması." dedi.

Türkiye'de 45 bin 277 mobilya üreticisi bulunduğunu dile getiren Güleç, şunları ifade etti:

"Mobilya sektörü Türkiye'nin hem üretim hem de istihdamında çok önemli. Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda Türkiye'nin bütün sanayisi içinde, Türkiye'nin büyümesinde yüzde 25 daha fazla büyümüş. Bu önemli bir rakam. Bugün 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 20 yıl önce dünyanın 30'uncu sıralarındayız. Bugün dünyanın 7'inci büyük ihracatçısıyız. 2008'de dünya krizi olduğunda Cumhurbaşkanı 'Türkiye'yi teğet geçecek' demişti ve gerçekten teğet geçti. Nasıl teğet geçti? Türkiye üretime ve ihracata dayalıydı."

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ da ticaretin, sanayinin, üretimin, ihracatın merkezinde olduklarını söyledi.

İnegöl'ün 1,8 milyar dolarlık ekonomik büyüklük, 1,5 milyar dolar ihracat, 1,2 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye'ye ve dünyaya örnek olduğunu belirten Uğurdağ, "Bu rakamların oluşmasında en önemli katkıyı yüzde 56'lık dilimle mobilya sektörü vermekte. Tabii bu büyümenin en önemli etkenlerinden birisi yerel yönetimlerle, genel yönetimlerle birlikte sanayicimizin yapmış olduğu yatırımlar ve bu tür fuar organizasyonları bu rakamların büyümesinde çok önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.

51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 5 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Ekonomi

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