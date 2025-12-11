5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde sermaye piyasaları, bankacılık dışı finans ve sigorta ele alındı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, "Küresel finansal mimarinin niteliksel bir dönüşümden geçtiği bu dönem, ülkemiz sermaye piyasaları açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatların en etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik adımlara odaklanmak, piyasalarımızı geleceğe taşıyacak stratejik bir gereklilik niteliği taşıyor." dedi.

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı 5. Finansın Geleceği Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde devam ediyor.

Bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta, katılım finansı, kalkınma finansmanı ve bankacılık dışı finans alanlarında katılımcıları buluşturan zirveye Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun da katıldı.

Zirvede "Sermaye Piyasalarının Bugünü ve Yarını" başlıklı sunum yapan TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, sermaye piyasasının mevcut durumunu ve geçmiş yıllara göre gelişimini anlatarak, "Sermaye piyasamızın dinamizmini gösteren gelişmelerin, gelecek açısından da fırsatlarla dolu yeni bir büyüme hikayesini taşıdığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Birlik olarak reel ekonominin büyümesine hane halkının doğrudan katılımını artıran sermaye piyasalarındaki gelişimi, Türkiye'nin gelecek vizyonu açısından son derece değerli bulduklarını dile getiren Karagöz, kaydedilen ilerlemelere rağmen Türkiye sermaye piyasalarının potansiyeline henüz ulaşmadığını düşündüklerini ifade etti.

Karagöz, bu potansiyele ulaşmada yerli ve yabancı yatırımcı ilgisini güçlendirmenin öneminin altını çizerek, bunun en önemli adımını kolektif fonların oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak sürdürülebilir büyümenin devamı için uzun vadeli finansman sağlayan sermaye piyasalarının derinleşmesi ve güçlenmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Karagöz, "Küresel finansal mimarinin niteliksel bir dönüşümden geçtiği bu dönem, ülkemiz sermaye piyasaları açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatların en etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik adımlara odaklanmak, piyasalarımızı geleceğe taşıyacak stratejik bir gereklilik niteliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeniden faiz indirimlerine başlamasıyla yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin yeniden artmaya başlayacağını öngördüklerini,

küresel finans piyasalarında ise gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının yeniden artmasını beklediklerini belirtti.

TSPB Başkanı Karagöz, ayrıca yatırım dünyasında sürdürülebilirlik, şeffaflık ve sosyal sorumluluk gibi değerlerle uyumun yanı sıra sosyal ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemine de dikkati çekti.

"(FKB'nin 2025'in 9 ayına ilişkin verileri) Reel ekonomiye verilen desteğin somut karşılığını ortaya koymaktadır"

"Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" başlıklı sunumunda Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı da Birliğin finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerini tek çatı altında toplayan yapısıyla Türkiye'nin banka dışı finansal ekosisteminin önemli aktörlerinden olduğunu söyledi.

FKB üyesi şirketlere ilişkin 2025'in 9 ayına dair verileri paylaşan Ballı, şunları kaydetti:

"2025 yılı ilk 9 ayına baktığımızda üye şirketlerimizin işlem hacimleri, özellikle dijital kanalların yaygınlaşması ve sektörel işbirlikleri sayesinde yüzde 88 artarak 2 trilyon 550 milyar liraya ulaşmıştır. Sürdürülebilir büyüme stratejimizin etkisiyle aktif toplamları 1 trilyon 461 milyar liraya, öz kaynakları ise 294 milyar liraya yükselmiştir. Bu güçlü performans, risk yönetimi kapasitemizi, uluslararası standartlara uyum yeteneğimizi ve sektörümüzün dayanıklılığını açık bir şekilde teyit etmektedir. Bu rakamlar, yalnızca finansal başarıyı değil reel ekonomiye verilen desteğin somut bir karşılığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, FKB çatısı altında bulunan şirketlerimizin hem ulusal hem de küresel finansal hizmet trendleriyle uyumlu büyüdüğünü, aynı zamanda finans sektörünün geleceğini şekillendiren veri, teknoloji ve güven temelli iş modellerinin sağlam bir şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir."

"(Hedefimiz) Sigorta penetrasyonunu yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkarmak"

"Sigorta Sektörünün Geleceği" sunumunu yapan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen de sigortanın tasarruf ve kredi gibi enstrümanlardan farklı bir yere konumlandırılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Çünkü sigorta, yoksulluğa geri düşüşü önleyen tek finansal araç. Bunu nasıl sağlıyor? Riski bireyin üzerinden alıp reasürans sistemi yardımıyla bütün dünyaya yayıyor. Bir şok yaşandığında o hane halkının yoksullaşmasını engelleyen bir araç." görüşünü paylaştı.

Gülen, deprem, sağlık, tarım, yeşil dönüşüm ve nüfusun yaşlanması gibi konuların sektör açısından önemini vurgulayarak, "Bunların hepsinin çözümü sigorta sektöründe." dedi.

Sektörün gelecek dönem hedeflerine değinen Gülen, "(Hedefimiz) Sigorta penetrasyonumuzu yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkarmak yani biz 2030'da sigorta sektörünü bugünkü halinin iki kat üzerine çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.