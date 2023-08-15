4A, 4B emeklisine ödeme müjdesi: 17-28 Ağustos arası emeklilerin hesabına para yatacak!

Emekliler zamlı maaşlarını almaya devam ediyor. Yaklaşık 15.3 milyon emekli yeni zamlanan maaşlarını Temmuz ayında almıştı. Emekli maaş zammı refah payı ile birlikte yüzde 25 olarak hesaplanmıştı. Milyonlarca emekli Ağustos ayı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. Emeklilerin hesaplarına 17-28 Ağustos tarihleri arasında tahsis numarası son rakamına göre ödeme yapılacak. İşte; Ağustos ayı 4A, 4B emekli maaşı ödeme tarihleri!

Milyonlarca emeklinin IBAN numarasına ödeme yapılacak. Ağustos ayı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri başlıyor. 17 Ağustos'ta başlayacak ödeme işlemleri 28 Ağustos'ta son bulacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği ödeme takvimine göre tahsis numarasının son rakamı belirleyici olacak. İşte, Ağustos ayı emekli maaşı ödeme takvimi...

TARİHLER DEĞİŞEBİLİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ödeme günü 17 Ağustos 2023 Perşembe olacak. Maaşlar önceden belirlenen takvime göre yatırılacak. Ancak hafta sonu denk geldiğinde tarihler kayabiliyor.

Örneğin son tahsis numarasına göre ödemesi Cumartesi gününe denk gelen bir emeklinin ödemesi Cuma günü yapılabiliyor. Pazar gününe denk gelen maaş tarihi ise Pazartesi'ye sarkabiliyor.

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeme alıyor. Bağ-Kur emeklilerinde ise bu tarihler 25-28'i arasında oluyor.

4A - 4B EMEKLİ ÖDEME TAKVİMİ

SSK EMEKLİSİ MAAŞ TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK MI?

Emekli maaşına Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte yüzde 25 zam yapıldı. Zammı yetersiz bulan emeklilerin gözü kulağı maaşlarda yapılacak iyileştirmelere çevrildi.

Emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iyileştirmede ekim ayını işaret etti. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah." dedi. Meclis ekim ayında çalışmalara başlayacak.