4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi
Güncelleme:
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar sona yaklaştı. Testlerin tamamlanmasının ardından hattın 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor; proje tamamlandığında Edirne-İstanbul arası yolculuk süresi yaklaşık 1,5 saate düşecek.

  • Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabı 2026 yılında hizmete girecek.
  • Proje tamamlandığında Edirne-İstanbul arası yolculuk süresi 4,5 saatten 1,5 saate düşecek.
  • Proje, Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı olmak üzere üç etaptan oluşuyor.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yapım çalışmalarında sona gelindi.

İLK ETAP 2026'TA HİZMETE GİRECEK

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki hatta devam eden test çalışmalarının tamamlanmasıyla projenin ilk etabı 2026 yılında hizmete başlayacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları titizlikle yürütülen proje alanında incelemede bulundu. Yapımı tamamlanan ve inşası süren tren istasyonları ile gar binalarını gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, yaptığı açıklamada, ilk etap çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

BAKAN URALOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Tren istasyonları ve gar binalarının yeni ve modern yüzüyle vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti sunacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti: "Tren hattının Çerkezköy-Kapıkule arasındaki etabında çalışmalar tamamlanmak üzere. Sinyalizasyon sistemlerinin testleri yapılıyor. Edirne gar binasının ocak ayında kaba inşaatı bitecek ve inşallah haziran ayında tamamlanmış olacak. Kapıkule'deki gar binası tamamlandı, lokomotif bakım binasının inşaatı sürüyor. Böylece Edirne hattı tamamlanmış olacak. Bu kıymetli projeye verdikleri desteklerden dolayı başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

EDİRNE-İSTANBUL 1,5 SAATE DÜŞECEK

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

