35. Akbank Caz Festivali Büyük Bir Katılımla Tamamlandı

Akbank Sanat ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) işbirliğiyle düzenlenen 35. Akbank Caz Festivali, 15 bin kişinin katılımıyla tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül - 12 Ekim arasında düzenlenen festival kapsamında, 200'ü aşkın müzisyen sahne aldı. Şehrin farklı noktalarında gerçekleşen 30'un üzerinde konser, müzikseverlerle buluştu.

Festival, Müze Gazhane'de İlhan Erşahin's İstanbul Sessions ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi'nin projesi olan Nilüfer Verdi Trio "Playing Tunes For Peace" konseriyle başladı.

Caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Chief Adjuah ve The Brandee Younger Trio gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra, Önder Focan, Yavuz Darıdere ve Ahmet Ali Arslan gibi Türkiye caz sahnesinden de birçok isim performanslarıyla beğeni topladı.

Festivalin geleneksel etkinliklerinden Mehmet Uluğ Gecesi, bu yıl da müziğin birleştirici yönünü yansıttı. Adam Rudolph'un "Invisible Threads" projesi kapsamında Okay Temiz ve Hacı Tekbilek'in sahne aldığı konser, izleyicileri kültürler arası müzikal yolculuğa çıkardı.

Caz ve rap türlerinin bir araya geldiği Jazz Meets Rap projesi ile Caz Kulüpleri Gecesi kapsamında Bova, Pera 77 ve Nardis Jazz Club gibi mekanlar festival programına dahil edildi. Elektronik tınılarla harmanlanan All Night Jazz etkinliğinde ise birden fazla sanatçı performans sergiledi.

Paneller, atölyeler ve çocuk etkinlikleri ilgi gördü

Farklı disiplinlerin müzikle buluştuğu paneller ve atölyelerden oluşan yan etkinlik programı da yoğun ilgi gördü. Caz Ağı Paneli, Türkiye'de cazın medya görünürlüğünü ele alırken, üretim kaydı yürütücülüğünde Maya Perest'in konuk olduğu "Müzik Yolculuğunun Kaydını Tutmak" atölyesi, müzisyenlerin yaratım süreçlerine yeni perspektif sundu.

Çocuklar için hazırlanan "Çılgın Çocuk Orkestrası" atölyesi, minik katılımcıların ritim ve ses dünyasını keşfetmelerine imkan tanırken, özel edisyonda Bant Mag'in sunumuyla düzenlenen ve Ayben, 3pillie ve Deniz Taşar'ın konuk olduğu "Beni Bu Şarkılar Mahvetti" etkinliği de müzik etrafında şekillenen hikayeleri buluşturdu.

"Caz Tarihinin Dönüm Noktaları" panelinde caz tarihine yön veren müzisyenler ve akımlar ele alınırken, fugamundi'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve yazar Hakan Bıçakçı'nın konuk olduğu "Caz Dinleme Kulübü" oturumunda da cazın sinemada gerilim unsuru olarak nasıl kullanıldığı tartışıldı.

Hülya Tunçağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Edebiyat ve Caz" söyleşisi, İnci Aral ve Esra Kayıkçı'nın katılımıyla caz müziğin yazı, dil ve seslerle kurduğu çok katmanlı bağları görünür kıldı.

Festival süresince düzenlenen etkinlikler Akbank Sanat'ın dijital kanallarında yayınlanırken, "Şehrin Caz Hali'nde Dans Hep Var" söylemiyle dans ve cazı bir araya getiren proje, Akbank Sanat'ın Youtube kanalında da çevrim içi olarak izleyiciyle buluştu.