28. Aydın Doğan Ödülü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye Verildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından 28'incisi düzenlenen Aydın Doğan Ödülü, felsefe ve insan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye verildi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim gibi farklı alanlarda toplumsal hayatta iz bırakan kişi ve kurumlara takdim edilen ödülün bu yılki töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ödül törenine iş, sanat, akademi ve medya dünyasından isimler katıldı. Tören, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinden bu yıl mezun olan ve halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Opera Bölümü öğrencisi Zeynep Temel'in mini konseriyle başladı.

Prof. Dr. Kuçuradi, ödülünü Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Törende AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfının 28 yıldır Türkiye'de uluslararası camiada başarıya imza atmış kişi ve kurumlara takdirin ifadesi olarak bu ödülü verdiklerini söyledi.

Yalçındağ, ödüllerin amacının hem başarıları takdir etmek hem de bu başarıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Amacımız hem onları gördüğümüzü belli etmek, naçizane takdirimizi sunmak, hem de geniş kamuoyunda onları daha geniş kitlelere ulaştırabilmek başarılarını, genç nesillerin örnek alarak, cesaretlenmesi, burada esinlenmesi bunları amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ödül süreçlerinin detaylarına değinen Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Bu sene de Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye verdik ödülümüzü. Yönetim kurulumuz uzun bir listeden eleyerek buraya geliyoruz, belli ilkelerimiz var. Hocamız da bütün ilkelerimizi, yaşayan ve yaşatan hocamızdır. 'Hocaların hocası' diyorlar ona, hakikaten ben de kişisel olarak onu tanımış olmaktan çok mutluyum, çok şanslı görüyorum kendimi. Cesur ve kendini bilime adamış bir kadın. Hem Anadolu'nun geniş felsefi kültüründen hem de Batı'dan, geniş bir yelpazeden beslenmiş, kendi özgün düşünceleriyle çok önemli hocaların hocası bilim insanı. Hala da ders veriyor."???????

Bilimden, sanata, çok geniş bir yelpazede bu ödülü verdiklerine işaret eden Yalçındağ, geçen sene Antakya Medeniyetler Korosu'na ödül verdiklerini anımsattı.

Yalçındağ, "Çok farklı alanlara veriyoruz ödülü. Biz Türkiye'ye katkı sağlaması çabası içindeyiz. Gençlerimiz görsün, esinlensin, bu çabalarının takdire layık olduğunu görsünler. İnatla çalışmanın, umutlu olmanın, üretmenin, kıymetini anlasınlar. Bütün bu çalışmalarını yapmış değerli insanların da bu çalışmalarına ufak da olsa 'biz görüyoruz, takdir ediyoruz'un belgesi olarak yapıyoruz bunu." diye konuştu.

Törendeki konuşmasında, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin Türkiye'de felsefe eğitimi ve araştırmalarının gelişimine yaptığı büyük katkıları, insan hakları konusundaki öncü çalışmalarını ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü sahibi olarak Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil ettiğine değinen Yalçındağ, "Dostlarının ifadesiyle, o, çağımızın Antigone'si. Sözünü sakınmayan, gereksiz konuşmalardan kaçınan, sabırlı, ama ilkelerinden asla taviz vermeyen bir kişilik. Onunla aynı çağda yaşamış olmanın hepimiz için büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir ödülü verirken, verilene 'senin yaptıklarının değerinin farkındayız' denmiş oluyor"

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, törende yaptığı konuşmada, kendisine ödülü veren Aydın Doğan Vakfına, Başkanına, Müdürüne, bütün çalışanlarına ve ödül jürisi üyelerine teşekkürlerini ileterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne var ki, bir ödül aynı zamanda verilene de bir teşekkürdür, dünyamıza kattıkları için, yaşamımızı kolaylaştıran, zenginleştiren katkıları için. Bir ödülü verirken, verilene 'senin yaptıklarının değerinin farkındayız' denmiş oluyor. Bunun için, yaşamın her alanının gelişmesine katkıda bulunanlara verilen bu ödülü veren Vakfın kurucusu Aydın Doğan Beye de şükranlarımı bildirmek ve onu kutlamak istiyorum. Sınırlarına vararak toslayıp duran postmodern denen çağın 'bedava olan hiçbir şey artı değer getirmez' mottosunun dile getirdiği gibi, her şeyin eşdeğer olduğu savuna bir karşı çıkış oluyor bu ödül. Bu karşı çıkış da birçok insanın kapıldığı umutsuzluğun üstesinden gelmesine de katkıda bulunuyor."

Ödül töreni sonrasında gerçekleştirilen programda moderatörlük yapan yazar ve sunucu Yekta Kopan, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile kısa bir söyleşi gerçekleştirerek, felsefi yaklaşımı, kavramlar ve insan hakları mücadelesi üzerine sohbet etti.