23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Priştine'de kutlandı

Kosova'nın başkenti Priştine'de, "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Priştine'deki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın yanı sıra Kosova, bölge ülkeleri ve Türkiye'den çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova Türk Toplumu üyelerine, değerli protokol mensuplarına ve tüm Kosova halkına en içten selamlarını ve iyi dileklerini iletmekten şeref duyuyorum." dedi.

Bolat, bu anlamlı günün Kosova Türk toplumunun kimliğini, kültürünü, tarihsel varlığını yücelttiğini ve aynı zamanda Türkiye ile Kosova arasındaki köklü bağların en güçlü yansımalarından birini oluşturduğunu söyledi.

Gün boyunca yaptığı temaslara da değinen Bolat, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha iyi seviyelere yükselmesi için kalabalık bir heyetle geldiği Kosova'da önemli görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Kosova'daki Türk yatırımlarının arttığına ve iki ülke arasındaki ticaretin bir milyar dolar sınırına ulaştığına dikkati çeken Bolat, iki ülke arasında var olan serbest ticaret anlaşmasının hizmetler sektörüne genişletilmesi konusunda hazırlıklara başladıklarını vurguladı.

Bolat, "Türkiye açısından Balkanlar, coğrafi bir yakınlığı değil, derin tarihsel bağlarımızı beşeri ve ekonomik bağlarımızla şekillendiren ortak bir geleceği ifade etmektedir. Kosova devleti çok kültürlü yapısı, hoşgörü geleneği ve dinamik toplumsal dokusuyla Balkanlar'da barış ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Balkanlar'daki tüm halklarla iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini dile getiren Bolat, Kosova'nın ve Balkanlar'daki diğer ülkelerin arasında dostluk, istikrar, huzur ve ekonomik refahın artması için güçlü destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bağımsızlığından bu yana her alanda Kosova'nın yanında yer aldıklarına ve desteklemeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız uluslararası platformlarda da Kosova'nın gelişmesi ve siyasi birliği için, desteklenmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Ticari, ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Kosova'nın, tüm Kosova halkının ve Kosovalı Türk soydaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz."

Bolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz." diye konuştu.

"Kosova'daki Türk toplumu, demokratik devletimizin inşasının ayrılmaz parçasıdır"

Kosova Başbakanı Kurti de Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin sadece devletler düzeyinde değil, halklar arasında da güçlü bağlara dayandığını belirterek, "Sayın Bakan, varlığınız ve tüm değerli misafirlerin katılımı, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinliğini, halklarımızı birbirine bağlayan tarihi, kültürel ve insani bağları açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Kosova'daki Türk toplumunun ülkenin kurucu unsurlarından olduğunu dile getiren Kurti, "Kosova'daki Türk toplumu, demokratik devletimizin inşasının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Türk toplumunun kamu kurumlarında, eğitimde, kültürel yaşamda ve ekonomik kalkınmada önemli rol oynadığını söyleyen Kurti, devletin en üst kademelerinde temsil edilmesinin bu kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.

Kurti, iki halk arasındaki ilişkilerin tarihsel boyutun ötesine geçtiğine dikkati çekerek, "Arnavutlar ve Türkler arasındaki ilişkiler sadece tarihi bir boyutla sınırlı değildir. Bu bağlar ortak bir kültürel, entelektüel ve ruhsal alanı kapsamaktadır." dedi.

Türkiye'yi Kosova için "önemli bir stratejik ortak" olarak nitelendiren Kurti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine Kosova'nın uluslararası konumunun güçlenmesi konusunda verdikleri desteklerden dolayı derin şükranlarını sundu.

"Biz bu coğrafyanın misafiri değil, hafızasıyız"

Başbakan Yardımcısı ve KDTP Genel Başkanı Damka da Kosova'daki Türk toplumunun yeniden var oluşunun 75'inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bu yıl kutlamaların ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Damka, "Bu yıl aynı zamanda Kosova Türklerinin bu topraklarda yeniden var oluşunun ve haklarının kazanılmasının 75'inci yılını idrak ediyoruz. 75 yıl, bu sadece bir zaman dilimi değil sabrın, direncin, emeğin ve inancın adıdır." diye konuştu.

Kosova'daki Türk toplumunun geleceği inşa eden bir iradeye sahip olduğunu dile getiren Damka, daha güçlü temsil, daha gelişmiş haklar ve daha görünür bir kimlik için kararlı olduklarını vurguladı.

Kosova'nın geleceğinde Türk toplumunun yapıcı rol üstlenmeye devam edeceğinin altını çizen Damka, "Biz bu coğrafyanın misafiri değil, hafızasıyız. Dün vardık, bugün varız, yarın da var olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Kosova'daki Türk toplumuna verdiği desteğin yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini belirten Damka, Türk toplumunun dil, kültür ve emeğiyle Kosova'nın gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğini ve ortak geleceği birlikte inşa etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından resepsiyonda Kosova'daki Türklerin haklarının tanınmasının 75'inci yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan sinevizyon gösterildi. Tören, Gerçek Kültür, Sanat ve Spor Derneği ile Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği üyelerinin folklor gösterisiyle sona erdi.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.