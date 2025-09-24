Haberler

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin kuru incir ihracatçılarından Sante Gıda, ekonomik kriz ve ihracatta yaşanan aflatoksin sorunları nedeniyle konkordato sürecine girdi. Şirket, Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin gerekçesiyle ürünlerin geri gönderilmesi ve imha edilmesi sonucunda mali kayıplar yaşadı. Firma aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD'nin bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapıyordu.

Türkiye'nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından Aydın merkezli Sante Gıda, ekonomik kriz ve ihracatta karşılaşılan aflatoksin sorunları nedeniyle konkordato sürecine girdi.

İHRACATTA ZOR GÜNLER

Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren firma, özellikle Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin gerekçesiyle ürünlerin geri gönderilmesi ve imha edilmesi sonucunda ciddi mali kayıplar yaşadı. Bu durum, şirketin ekonomik darboğaza sürüklenmesine yol açtı.

25 YILLIK DEV TECRÜBE

1990'lı yıllarda kurulan ve üç nesildir faaliyet gösteren Sante Gıda, 25 yıllık deneyimiyle yılda, 1.500 ton konvansiyonel kuru incir, 750 ton organik kuru incir, 250 ton kuru kayısı üretimi gerçekleştiriyor. Firma; Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapıyordu.

200 ÇALIŞANIYLA BÖLGE EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERİ VAR

200'den fazla çalışanı bulunan firma, hem üretim kapasitesi hem de müstahsillerle 15 yılı aşkın süredir yürüttüğü iş birliği sayesinde bölge ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak biliniyor. Ancak Avrupa Birliği'nin sıkı gıda güvenliği denetimleri ve geri dönen ürünler, şirketi iflasın eşiğine getirdi.

KONKORDATO SÜRECİ YENİDEN YAPILANDIRMA AMAÇLI

Şirket yetkilileri, konkordato sürecinin üretim ve iş sürekliliğini sağlamak, aynı zamanda borçların yeniden yapılandırılması amacıyla atılan bir adım olduğunu belirtti. Sante Gıda, müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleriyle pazardaki konumunu korumayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.