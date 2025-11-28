11. Dünya Helal Zirvesi'nde DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, üçüncü gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin üçüncü gününde düzenlenen Türkiye- Filistin İş Forumu'nda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'nin sağladığı istihdam destekleri ile Filistinli emekçilerin İsrail'e olan ekonomik bağımlılığını azaltmaya çalıştığını söyledi.

Kerim, "Elbette Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'den iş insanlarının katılamamış olmasına çok üzgünüz. Çünkü onlar etnik temelli zulme sessizce direnen bir topluluktur. Fakat ben ve tüm kardeşlerimiz biliyoruz ki buradaki değerli misafirlerimiz, Türkiye ve tüm dünya, Filistin halkının yanındadır. Gazze'yi yeniden inşa etmek ve sizlerin onurunu, özgüvenini ve önceki gücünüzü yeniden kazandırmak için birlikte çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, yalnızca siyasi olarak değil, sanayi ve ticarette de Filistin'in yanında durduğuna dikkati çeken Kerim, Arap ülkelerinin bir kısmının Filistin'e desteğini azaltıp İsrail'le ilişkilerini artırdığı bir dönemde bile Türkiye'nin geri adım atmadığını ve asla atmayacağına vurgu yaptı.

Kerim, gelecek yıl Batı Şeria'da geniş kapsamlı bir iş forumu düzenleyeceklerini duyurarak, "Bu forumda Filistin'deki tüm ticaret odaları, iş insanları, birlikler ve dernekler yer alacak. Hedefimiz: üretimi geliştirmek, ithalat bağımlılığını azaltmak, Gazze'nin sanayisini yeniden canlandırmak ve işgalle yıkıma uğrayan Cenin ve Tulkerim gibi bölgelerde ekonomik faaliyetleri yeniden tesis etmektir." ifadelerini kullandı.

"Amacımız Gazze'yi eski halinden de daha güçlü bir şekilde yeniden kurmak"

Filistin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Rana Abusibaa ise konuşmasına, Filistin halkının yaşadığı ağır şartları ve Gazze'de yaşanan soykırıma değinerek başladı.

Abusibaa, "Gazze'de 70 binden fazla şehidimiz, 200 binden fazla yaralımız var. Hala enkaz altında binlerce kaybımız bulunuyor. Soykırım bugün de devam ediyor. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da öldürme, sürgün etme ve yıldırma politikaları sistematik olarak sürüyor. Ancak tüm bunlara rağmen biz yolumuza devam ediyoruz. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Burası bizim toprağımız, bizim vatanımız. Bu topraklarda kalmaya, direnmeye ve sonunda başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni kuruncaya kadar mücadele etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Filistin hükümetinin tüm zorluklara rağmen ekonomik direnci artırmaya çalıştığına işaret eden Abusibaa, gerekli teşvik ve yasal düzenlemeler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Abusibaa, şunları kaydetti:

"Son dönemde önemli ilerlemeler kaydettik. Filistin'de ilk rekabet yasası çıkarıldı. E-ticaret yasası hazırlandı. Modern ve yeni bir şirketler yasası oluşturuldu. Ayrıca KOBİ'ler için ilk ulusal strateji hayata geçirildi. Tüm bu çalışmalar, içinde bulunduğumuz zor koşullara rağmen devam etmektedir. Çünkü halkımızın topraklarında kalması ve üretimin sürmesi için ekonomik yapıyı güçlendirmek zorundayız. Filistin'de yatırım ortamını iyileştirmek için kararlıyız. Üretim sektörlerini destekleyen bir yatırım yasamız var. Yasal ve düzenleyici çerçeve yatırımcıya güven veriyor. Filistin'de yatırım yapmak isteyen herkes için çok çeşitli teşvikler mevcut. Yatırımcı dilediği sektöre yatırım yapabilir, herhangi bir kısıtlama yoktur."

Abusibaa, Gazze'nin yeniden inşası için planlar hazırladıklarını belirterek, "Bu süreçte hepimizin Gazze'nin ve aynı şekilde Batı Şeria ile Kudüs'ün yeniden yapılanmasına katkıda bulunması gerekiyor. Amacımız Gazze'yi eski halinden de daha güçlü bir şekilde yeniden kurmak." dedi.

Türkiye'ye Filistin'e yönelik güçlü desteği için teşekkür eden Abusibaa, Türk halkının ilkeli ve cesur duruşunu takdir ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin son iki yılda Filistin'in yanında duruşu çok nettir ve son derece değerlidir. Türkiye'nin İsrail'le ticareti kesme kararı, yıllık yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp anlamına geliyor. Buna rağmen bu kararın alınması, Türkiye'nin ilkeli ve cesur duruşunun en açık göstergesidir. Aynı zamanda Türkiye, bu kararın Filistin halkı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması için özel mekanizmalar geliştirdi. İsrail'le ticaret kesilmiş olsa da Türkiye ile Filistin arasındaki ticaret kesintisiz devam etmektedir. Bu, Filistin'in temel ihtiyaçlarının güvenliği için hayati öneme sahiptir."

"Gazze'nin yeniden inşasında da aktif olarak var olmak istiyoruz"

Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Sabahaddin Tarhan da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik haksız ve uluslararası hukuka aykırı saldırıları tamamen sona erip kalıcı bir ateşkes sağlanıncaya ve Gazze'ye yeterli, düzenli ve kesintisiz insani yardım ulaştırılıncaya kadar Türkiye'nin tüm ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit işlemleri durdurduğuna dikkati çekti.

Tarhan, "Önümüzdeki dönemde de inşallah Filistin'in kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve ateşkesi kalıcı olarak kalması durumunda Gazze'nin yeniden inşasında da aktif olarak var olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ticari anlamda da Filistin'in yanında olduğunun ve ticari hacmin geçen yıl 800 milyon doları aştığının altını çizen Tarhan, şunları söyledi:

"Ekonomik işgalin de acılarının azaltılması için istihdama destek ve Filistin'de istihdama katkı verilmesi amacıyla ülkemizce Filistin'in 41 tarım ürününe tek taraflı olarak taviz verilmiş ve Filistin hurmasının kotası 7 bin tona yükseltilmiştir. Diğer taraftan Filistinli kıymetli iş insanlarının ülkemizdeki fuarlara katılımlarının sağlanması ve daha da görünür olmaları için yanlarında olduğumuzu da bir kez daha teyit etmek isterim. Bugün Helal Expo fuarında da 12 firma kendilerine tesis edilen ücretsiz alanlarda görünür olmuşlardır. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde de inşallah iş konseyimizin yapıcı çalışmalarıyla Türk ve Filistinli iş adamlarını daha çok, daha sık bir araya getirmek de istiyoruz."