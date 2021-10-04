Vodafone Business'tan TÜSİAD SD2 programına destek açıklaması

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na (TÜSİAD SD2) 1'inci Çağrı Dönemi için online basın toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Nurşen Numanoğlu, "Dijital dönüşümde yer alan tüm aktörleri, TÜSİAD SD2 Dijital Platformu'na üye olmaya ve iyi uygulama örneklerini birlikte artırmaya davet ediyoruz" dedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise, Vodafone Business olarak teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini buluşturan programa bu yıl da destek vereceklerini söyledi.

Toplantı, TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Ebiçlioğlu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Nurşen Numanoğlu'nun açılış konuşmalarıyla gerçekleşti. Etkinliğe, TÜSİAD SD2'nin 2021 döneminde çağrı açan şirketlerin temsilcileri, TÜSİAD üyeleri ve Vodafone Türkiye temsilcileri katıldı.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI

Program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru teknoloji tedarikçisinin bulunmasını ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesini hedefliyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ'ler de bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor. Programda 2021 dönemi çağrıları açılırken teknoloji KOBİ'lerinin başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular 10 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.

NUMANOĞLU: DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TÜM AKTÖRLERİNİ DAVET EDİYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Nurşen Numanoğlu, "TÜSİAD SD2 Programı ile 2018'den itibaren teknoloji kullanıcıları ve tedarikçileri bir araya getirerek dijital çözümlerin çalışılmasına destek oluyoruz. Bugüne kadar çok farklı sektörlerde, en yeni teknolojilerle başarılı çözümler üretildi ve bunları kamuoyuyla paylaştık. 2021'in bu ilk çağrı döneminde, Brisa, Dalgakıran, Desa Enerji, Dyo, Enerjisa, Ford, Güven Hastanesi, Kordsa, Norm Cıvata, Tofaş ve Vitra'nın çağrıları 10 Ekim'e kadar teknoloji KOBİ'lerinin başvurusuna açık olacak. Yine başarılı eşleşmeler ve çözümler olacağına inanıyoruz. TÜSİAD SD2 bir iyi uygulama kütüphanesine dönüşüyor ve devreye aldığımız TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile de bu konuda çarpan etkisi yaratmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşümde yer alan tüm aktörleri, TÜSİAD SD2 Dijital Platformu'na üye olmaya ve iyi uygulama örneklerini birlikte artırmaya davet ediyoruz. TÜSİAD SD2'nin hedeflerine ortak olan ve bize dijital dönüşüm vizyonu ile eşlik eden Vodafone Business'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

KESTİOĞLU: KURUMLARIN DÖNÜŞÜM YOL HARİTALARININ OLUŞMASINA DESTEK VERİYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise bundan 4 yıl önce yerli üretimi desteklemeye, yerli firmalarla birlikte büyümeye devam ederken yollarının TÜSİAD'ın Türkiye'nin sanayide dijital dönüşümüne destek vermek için başlattığı TÜSİAD SD2 projesiyle kesiştiğini söyledi. Kestioğlu, "İleri teknolojilerle çözüm üreten teknoloji şirketleri ile sanayinin bir araya gelmesini çok değerli buluyoruz. Bu inançla, 4 yıldır TÜSİAD SD2 programına dahiliz. Farklı disiplinlerden firmaların bir araya gelip çözüm oluşturmasının ülkemizin gelişimi açısından önem taşıdığına inanıyoruz. SD2 programının çıkış noktası temelde, kurumların iş ihtiyaçlarını karşılayacak en doğru teknoloji çözümüne ve kaynaklarına, en hızlı şekilde ulaşma isteği. Bu programın hem teknoloji sağlayıcılarına hem de sanayi kurumlarına ciddi fayda sağladığını biliyoruz. Bugün ülkemizde dünya standartlarında olanaklar sunan birçok inkübasyon merkezi bulunuyor ve bu inovasyon merkezlerinde ileri seviye teknoloji kullanarak çözümler üretiliyor. Tüm bu üretimin sanayideki ihtiyaçlarla örtüşmesi oldukça önemli" diye konuştu.

Projede yer almaktan mutlu olduklarını belirten Kestioğlu, "SD2 programı tam olarak bu ihtiyaca yanıt veren çok özel bir platform. Teknokentlerde inkübe olan fikirlerin gerçek iş ihtiyaçlarını adresleyen, elle tutulur, uygulanabilir ticari fikirler haline dönüşmesini sağlıyor. İhtiyaç sahibi şirketler ile çözüm üreten şirketleri bir araya getiriyor. Teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini dijital bir platformda buluşturarak onlara hız kazandırıyor. Özellikle IoT, makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri gibi alanlarda uygulanabilir çözümlere ve yetişmiş kaynaklara ulaşmak gerçekten zor. Bu platform doğru eşleşmelerin hızlı şekilde yapılmasına olanak sağlıyor. Her ölçekte kurumun teknoloji dönüşümünü sağlayan bir teknoloji firması olarak, bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Kurumların teknoloji danışmanı firma olma yolunda, dönüşüm yol haritalarının oluşmasına destek veriyor ve sonrasında da bu projelerin başarıyla hayata geçirilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

EBİÇLİOĞLU: ÜLKEMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Ebiçlioğlu da "Bir pilot proje olarak ortaya çıkan TÜSİAD SD2 Programı, geçtiğimiz üç dönemde kazanılan deneyimler ile bugün çok daha gelişmiş durumda. Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile programın hedeflerini daha da yukarı taşıyoruz. Halihazırda geniş bir sektörel yelpazede birlikte çalıştığımız şirketlerimizin yanında farklı ölçekte daha fazla şirketimizi dahil ederek dijital dönüşüm ekosistemine yaptığımız katkıyı genişletmek ve derinleştirmek istiyoruz. TÜSİAD olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip ederek dijitalleşmenin farklı boyutlarını ele alan çalışmalar yapmayı ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri