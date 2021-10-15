Vali Dağlı: 'Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Dağlı: "Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Dağlı:

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da katıldığı iş yeri açışında istihdamın ve üretimin önemine değindi.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da katıldığı iş yeri açışında istihdamın ve üretimin önemine değindi.

Tekkeköy'de bir forklift ve istif makineleri satan iş yerinin açılışına katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da ilk kez bir açılışa katıldığının altını çizdi. En çok önem verdikleri konunun istihdam ve üretim olduğunun altını çizen Vali Dağlı, Samsun'a yeni kazandırılan işyerinin hayırlı olmasını diledi.

" İstihdam, istihdam, istihdam"

İşyerinin açılışında konuşan Vali Zülkif Dağlı, "Açılışa gelen herkese 'hoş geldin' diyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Arabadan inerken de söylemiştim. Samsun'da ilk defa bir açılışa geliyorum. Bu da bizim açımızdan özellikli bir açılış. Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'. Bizim oluşturmamız gereken bu. Sanayileşmeyi önemsiyoruz. Tarıma dayalı sanayi de önemli. Bu manada açılışını yaptığımız sektör önemli bir sektör. Bu dükkandaki tüm araçlar sanayiye hitap ediyor. O açıdan da bizim adımıza önemli. Güzel bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Allah hayırlı ve bereketli kazançlar versin" dedi.

İşyerinin yönetim kurulu üyesi İlter Alişan, "Sanayi açısından Karadeniz'in ilk showroomunu açmış bulunmaktayız. Samsun ve Karadenizli tüm hemşehrilerimize hizmet vermek istiyoruz. Burada forklift ve istif makineleri ürünlerimiz mevcut. Transpalet ve diğer ürünlerden de veriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılışa ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, iş yerinin yönetim kurulu üyeleri Yeşim Yalçınkaya, Ozan Yalçınkaya, Gökhan Ateş ve davetliler katıldı. - SAMSUN

Vali Dağlı: Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'

Vali Dağlı: Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Vali'nin '4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz' sözlerine ilişkin sektörden yeni açıklama: Acil 200 kişi aranıyor

Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine ilişkin sektörden yeni açıklama: Acil 200 kişi aranıyor

 Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Işıl Sergen Bülent Ersoy Zeynep Bastık
Spor Marcao Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Mahmut Özer Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Dağlı: 'Hep şunu söylüyoruz: 'İstihdam, istihdam, istihdam'' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:35:45. #1.13#