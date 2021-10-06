TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan sanayicilere

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması'nın önemli dönüşümün başlangıcının işareti olduğuna işaret ederek, "Bir an evvel kendi emisyon ticaret sistemimizi tasarlayıp karbon fiyatlanmasını başlatmamız gerekiyor. Yoksa 2026'dan itibaren AB'ye doğrudan para ödemeye başlayacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) sanayicileri çevreci yaklaşımlara teşvik etmek için "Yeşil Dönüşüm Başlıyor" sloganıyla Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

Konuşmasında iş hayatının zorlaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Artık ekmek aslanın midesini inmiş. Buna rağmen hem hayatta kalacaksın hem de başarılı olacağız. Bu hepimizin yapacağı bir iş değil. Bu doğrultuda ülkelerin hatta şehirlerin gücünün kaynağı girişimcilerdir. Girişimcin güçlüyse ülken de şehrin de güçlü oluyor. Bu insanlara sahip çıkılmalı." ifadesini kullandı.

Zenginleşmenin altındaki unsurun birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Herkes farklı düşünebilir ama ortak akılda birleşebiliyorsunuz. Sizler muhalefet milletvekilleriyle hareket ediyorsunuz. Başka şehirlerde olmayan bir güç var burada. Bunu becerebilmek de kolay iş değildir. Herkes kendi aklını, fikrini beğenebilir ama karşısındakinin fikrini dinleyebilmek büyük erdemliliktir. Gaziantep bunu yapabiliyor ve bundan dolayı kazanıyor. Aslında bütün şehirlerimize rol model ve yol haritası gösterecek işi yapıyorsunuz."

AB Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması'nın önemli dönüşümün başlangıcının işareti olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Ülkemizde Yeşim Mutabakat Eylem Planı açıklandı. Destek ve teşviklerle bunu takip etmek lazım esas önemli olan bu. Devletten beklediğimiz somut destekler, teşviklerle bu dönüşüm sürecini takip etmek lazım. Bu coğrafya ve her şey emanet bize. Emanete ihanet edemeyiz. Eğer dengeyi bozarsak tabiat seni yok etme doğrultusuna gidiyor. Tarihteki en büyük yangınlarını yaşadık, tarihimizde ve coğrafyamızda görmediğimiz yangıları gördük, sel felaketlerini yaşadık. 84 milyon bu işte sorumluyuz. Kendimiz için bunu yapmalıyız. Otomotivde AB'deki alıcılar, Türk şirketlerinden şu an bazı taahhütler istemeye başladı. Avrupa'nın en büyük otomotiv tedarikçisiyiz. Avrupa'ya en çok otomotiv ihraç eden ülke Türkiye. Şimdi bizden taahhüt istiyorlar."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünya ticareti için mutabakat ve anlaşmanın gerekliliklerini sağlaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yarın hepimizin başına gelecek. Bir an evvel kendi emisyon ticaret sistemimizi tasarlayıp karbon fiyatlanmasını başlatmamız gerekiyor. Yoksa 2026'dan itibaren AB'ye doğrudan para ödemeye başlayacağız. Biz 'Para kazanalım.' derken AB'ye bundan dolayı para ödeyeceğiz. Yılda yaklaşık 770 milyon avro ödeyeceğiz. Gümrüğe girerken fabrikada kullandığın aydınlatmada hangi enerjiyi kullandın, bırakın diğer şeyleri. Burada büyük bir ikaz var. İkazın yanında dönüşüm içinde fırsat var. Mesela Çin anlaşmayı 2016'da onayladı, 2020 ciddi karbon emisyon azaltma planı açıkladı, 3 ay önce kendi emisyon ticaret sistemini işletti ve karbon fiyatlamasına başladı. Geçen hafta işe kömüre dayalı enerji üretimine ve madencilik faaliyetlerine kesinlikle destek vermeyeceğini açıkladı. Biz de TOBB olarak tüm sektörleri bu sürece hazırlamaya başladık. Çalışmalara devam ediyoruz."

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in sadece sanayide değil birçok alanda dünyada markalaştığını da dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise artık kaynakların tüketildiğini, dünyada tüketilen kaynağın insanlığın ve dünyanın başına felaket olarak dönmeye başladığını belirtti.

Suver, "Yeni kaynak çok üretmek gerekmiyor. Fosil yakıtları değil, güneş ve rüzgar benzeri enerjilerden istifade etmek gerekiyor. Yeni dönem, anlayış ve fırsat. Bu fırsatı Gaziantepli girişimcilerin yakalayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başarılı firmalara ödül verildi.

Programa Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile çok sayıda sanayici katıldı.