Son dakika haber! Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'den Anlamlı Hediye - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber! Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'den Anlamlı Hediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'den Anlamlı Hediye

Gelen son dakika haberlerine göre Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 19. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 19. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Kurula Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Selçuk İskender katıldı.

Genel Kurulun ardından Trabzonspor'la 2022 futbol sezonunun sonuna kadar reklam ve sponsorluk anlaşması yapan Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Selçuk İskender, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren'e Trabzonspor Forması hediye etti.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren, İskender'e nazik hediyelerinden ötürü teşekkür etti. - TRABZON

Son dakika haber! Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'den Anlamlı Hediye

Son dakika haber! Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'den Anlamlı Hediye

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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