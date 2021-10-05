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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,72 puan azalarak 1.391,65 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,72 puan azalarak 1.391,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,75 puan ve yüzde 0,13 kazanımla 1.396,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.388,54, en yüksek 1.396,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 1.391,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,80 puan ve yüzde 0,05 düşüşle 1.488,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Garanti Bankası, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.758,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.758,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,37 kayıpla 497 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8382 lira, satışta 8,8736 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8460 lira, satışta 8,8815 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3643, dolar/yen paritesi de 111,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,95 yükselerek 82,65 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

 Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan işlem görüyor

 Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu
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