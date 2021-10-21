Merkez Bankası rezervleri 125,7 milyar dolar oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası rezervleri 125,7 milyar dolar oldu

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 125,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon Dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim'de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
1.10.202138.51783.204121.722
8.10.202138.10785.356123.463
15.10.202139.77385.956125.729

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı

 'Şakkadak satarım' videosu viral olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek

"Şakkadak satarım" videosu viral olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek

 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title