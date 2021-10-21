Merkez Bankası rezervleri 125,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon Dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim'de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):