İzmir su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İzmir'de sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

ALİAĞA ÇALTILIDERE 28.10.2021 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması

BORNOVA EGEMENLİK 28.10.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı 6142 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN YANGIN VANASI ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR

BORNOVA MEVLANA 28.10.2021 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1738 İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR

BORNOVA DOĞANLAR 28.10.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı 1661 İÇİNDE MEYDANA GELEN YANGIN MUSLUĞU VANASI ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR

BORNOVA SERİNTEPE, ZAFER, MERİÇ 28.10.2021 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 5701 SOKAK NO:58 ÖNÜ İÇİN NOT:MANİFATURACILAR SİTESİ DE ETKİLENMEKETEDİR

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY 28.10.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi 52. SOKAK VE 72. SOKAK KESİŞİMİNDE YOL YAPIM ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE İSMETPAŞA GAZİPAŞA VE SALİMBEY MAHALLELERİNİN BAZI KISIMLARINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

KARABAĞLAR BAHAR, GÜLYAKA, BOZYAKA, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ 28.10.2021 saat 09:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2905 SOKAK 5 İÇİN

KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, LİMONTEPE, ÖZGÜR, YAŞAR KEMAL 28.10.2021 saat 09:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ-EDAŞ kaynaklı bakım çalışmasın'dan dolayı bölgeye su verilememektedir. Toki Konutları, Meşale Evleri ve Olimpiyat Köy etkilenmektedir.

KARŞIYAKA BOSTANLI 28.10.2021 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 2018 SOKAKTAKİ BRANJMAN ARIZASI NEDENİ İLE CENGİZ TOPEL İLE 2018 SOKAK SAYAÇ KAPATILDI

KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR.

KİRAZ KARABAĞ, SAÇLI, YEŞİLDERE, CERİTLER, GEDİK 28.10.2021 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası KİRAZ İLÇESİ KARABAĞ, SAÇLI, YEŞİLDERE, CERİTLER VE GEDİK MAHALLELERİNDE YAPILAN TEDAŞ KAYNAKLI ÇALIŞMA NEDENİYLE BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

MENEMEN VİLLAKENT 28.10.2021 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ BİRGİ, YOLÜSTÜ, OCAKLI, KIŞLA, CEVİZALAN, BUCAK, KEMER, HACIHASAN, GERÇEKLİ, MESCİTLİ 28.10.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BIRGI, YOLÜSTÜ, OCAKLI, KIŞLA, CEVIZALAN, BUCAK, KEMER, HACIHASAN, GERÇEKLI VE MESCİTLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ SEKİKÖY 28.10.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SEKİKÖY MAHALLESİNDE (KÜSKÜT MEVKİİ) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SELÇUK BELEVİ 28.10.2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 12002 SOKAK VE KOLLARI İÇİN

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