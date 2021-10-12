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İzmir'de kırsal kalkınma desteği alan 29 yatırımcıyla sözleşme imzalandı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Ekonomi
İzmir'de kırsal kalkınma desteği alan 29 yatırımcıyla sözleşme imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan 29 yatırımcıyla sözleşme imzalandı.

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan 29 yatırımcıyla sözleşme imzalandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında İzmir'de 14'üncü etap başvuruları tamamlandı.

Yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan 29 yatırımcı, hibe sözleşmelerini İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in de katıldığı törenle imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özen, verilen yüzde 50 hibe desteğiyle birlikte İzmir'e kırsal kalkınma alanında yaklaşık 50 milyon lira yatırım gerçekleştirileceğini bildirdi.

Üreticilerin desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Özen, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bu alanlarda üreticilerimizi desteklediği gibi tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesi için de bu projeyle 81 ilde kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği veriyor. 2006 yılından bu yana devam eden bu proje desteğiyle yatırımcılarımız İzmir'de bugüne kadar kırsal kalkınma alanında 421 milyon lira yatırım gerçekleştirdi. İşletmeler için önemli bir fırsat oldu. Hibe desteği alan 461 proje ile toplam 4 bin 770 kişi iş imkanı buldu."

Tören, 29 yatırımcının hibe sözleşmelerini imzalamasıyla tamamlandı.

İzmir'de kırsal kalkınma desteği alan 29 yatırımcıyla sözleşme imzalandı

İzmir'de kırsal kalkınma desteği alan 29 yatırımcıyla sözleşme imzalandı

AA / Mustafa Güngör - Ekonomi Haberleri
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