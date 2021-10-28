İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağlayacağı burs olan İbb burs başvuru işlemleri tamamlandı. İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

• T.C. vatandaşı olmak

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

• Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

• Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

• Açık öğretimde okuyan öğrenciler

• Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

• Ücretli değişim programında bulunanlar

• 25 yaşından büyükler

• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

• * Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

• - Eğitim yardımı başvuruları, evrak teslimi sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.

- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) BURSU NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu hakkında web sayfasından yapılan açıklama şu şekilde:

"Üniversiteli Genç Kardeşim,

Türkiye'nin en özgür, en eğlenceli, en ilham verici şehrinde yeni bir başlangıç yapıyorsun. Seni tebrik ediyor, hayallerini gerçekleştirmek için en güzel fırsatların İstanbul'da olduğunu müjdelemek istiyorum.

Üniversite yaşamın boyunca İstanbul'da Eğitim yardımı ve konaklama konusunun önceliklerin arasında olduğunun farkındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de enerjimizi senin daha mutlu ve özgür bir yaşam sürmen için harcıyoruz. "Genç Üniversiteli" projesi kapsamında 2019 yılında başlayan eğitim desteğimiz bu yıl da devam ediyor.

Eğitim yardımı başvurusunu 5-22 Ekim tarihleri arasında web sayfamızdan gerçekleştirebilirsin. Değerlendirmelerin şeffaf, titiz ve adil bir şekilde yapılacağından emin olabilirsin. Çünkü biz herkesin eşit ve adil koşullarda yaşadığı bir yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Şeffaflık ve adalet bizim olmazsa olmaz koşulumuz.

İstanbul'da seni yalnızca maddi konularda değil, kültür, sanat, müzik, bilim ve spora kolayca ulaşabileceğin platformlarla da destekliyoruz. Lütfen bizi takip et. Senin hayallerin için varız, seninle daha umutlu ve güçlüyüz.

Başarı ve sevgi dileklerimle."

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

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