Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 7 ayda 57 bin kadın girişimciye ve 5,5 milyar lirayı aşan kredi hacmine ulaştıklarını belirterek, "Bu proje kapsamında birinci yıl sonunda 100 bin kadın girişimcimize 10 milyar Türk lirası kredi desteğine ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Arslan, Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde kadın girişimcilere yönelik destek paketini açıkladıklarını ve yurt çapında organize edilecek Üreten Kadınlar toplantılarına başladıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin örnek adımlarından birisi olan "Üreten Kadınlar Projesi"ni, böyle önemli bir etkinlikle taçlandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Arslan, "Sayın Emine Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları serisinin ilkini gerçekleştirdiğimiz 8 Mart'ta da onur konuğumuz olarak yanımızdaydı. Ülkemiz kadınları için her zaman daha iyisini hedefleyen vizyonuyla, 'Güçlü Türkiye ancak güçlü kadınlar ile mümkün olabilir' diyerek önümüzde yaktığı ateş, geride kalan 7 ay boyunca yolumuzu aydınlattı, aydınlatmaya da devam ediyor. Projemize inanarak bize liderlik etmesi ve kıymetli desteklerini esirgememesi bizim için çok değerliydi." diye konuştu.

Arslan, toplantılarla bugüne kadar 7 coğrafi bölgeden on binlerce kadın girişimcinin hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını elde ettiklerini anlattı.

Ülkenin kadınlarını ekonomik hayata dahil edebilmek ya da var olan işlerini geliştirebilmek için kurguladıkları finansal imkanlarla 7 ayda 57 bin kadın girişimciye ve 5,5 milyar lirayı aşan kredi hacmine ulaştıkları bilgisini veren Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Canlı yayınladığımız etkinliklerimiz 250 binin üzerinde katılımcı tarafından takip edildi. Ülke genelinde yaptığımız Üreten Kadınlar Toplantıları binlerce katılımcı ile her alandan kadın girişimcinin buluşma noktası oldu. Başlattığımız uygulama yurt çapında büyümüştür ve büyümeye de devam etmektedir. Salgın süreci, hepimiz için alışkanlıklarımızın farklılaştığı bir dönem oldu. Küresel salgın, pek çoğumuzun hayat dinamiklerini değiştirse de, kadınlar daha fazla yük üstlenmek durumunda kaldı. Ev ve işteki roller farklılaştı, yeni normaller ortaya çıktı. Ancak, sağlık ekseninde biçimlenen bu yeni normallere alışabilme noktasındaki en önemli dayanağımız yine kadınlar oldu.

Böyle zamanlarda kadınlarımızın yanında olmanın; onlara, cesaret veren gerçek yaşam deneyimleriyle moral aşılamanın ve harekete geçirebilecek imkanlar sağlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılımı noktasında epey yol almamız gerekiyor. Bu muazzam potansiyelin ekonomik sistemimize daha fazla dahil edilebilmesi halinde, ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı açıktır."

"Kredimizden faydalanmış girişimcilerimizin yüzde 75'inin cirolarında önemli iyileşme sağlandı"

Osman Arslan, Türkiye'de kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğinde kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanarak başlatılan çalışmalar sonucunda, kadın girişimci sayısında ve etkinliğinde son 20 yılda önemli gelişmeler olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Halkbank olarak kadın girişimcilere sağladıkları desteklerin en önemli ögesini oluşturan, uygun koşullu Kadın Girişimci Kredileri'nin girişimciler üzerindeki deneyimini irdelediklerini belirten Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kredilerin yüzde 58'lik kısmının küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde, yüzde 19'luk kısmının yeni cihaz ve ekipman alımı yapılarak üretim kapasitesinin arttırılmasında, yüzde 18'lik kısmının işletme borçlarının ödenmesinde, yüzde 5'lik kısmının ise yeni istihdam oluşturmak ve yeni ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarında kullanıldığı görülmektedir.

Kredi kullanan kadın girişimcilerimizin; yüzde 46'sı ticaret, yüzde 21'i hizmet, yüzde 13'ü imalat, yüzde 6'sı turizm ve yüzde 14'lük kısmı da diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Kredi deneyimine yönelik olarak yaptığımız araştırma sonucunda ise kredimizden faydalanmış girişimcilerimizin yüzde 75'inin cirolarında önemli iyileşme sağlandığı, finans ve pazarlama konularında ise eğitim ve teknik bilgi ihtiyacının ortaya çıktığı görülmüştür."

Arslan, bahsi geçen çalışma ve kadın girişimciler için Halkbank'ın sahadan aldığı güncel veriler ışığında, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak "Kadın Girişimci Akademisi"ni hayata geçirme gereği ortaya çıktığını söyledi.

Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank'ın güçlerini birleştirerek gelecek günlerde çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Arslan, "Söz konusu girişimimizin, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte gerçekleştirecekleri kadın girişimciliğini destekleme amaçlı çözümlere örnek olmasını temenni ederim." dedi.

"Faaliyetlerimizden kaynaklı karbon emisyonlarımızı yüzde 16 azalttık"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Üreten Kadınlar Toplantıları kapsamında düzenledikleri panellerde, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" çalışmalarının, özellikle sürdürülebilir yaşamın, toprağın, suyun, iklimin ve biyoçeşitliliğin korunması ile mümkün olduğuna yönelik vurgusunun kendileri aşısından da yol gösterici olduğunu söyledi.

Panel katılımcılarının Sıfır Atık konusunda paylaştıkları yenilikçi girişim ve fikirlerin, tüm katılımcılar açısından değerli bir birikim sağladığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bugünkü etkinliğimizde izleme şansını bulabileceğiniz 'Sıfır Atık Sergisi', bu birikimi yansıtan zenginleştirici bir deneyim sunacaktır. Bu arada Sıfır Atık konusunda banka olarak da oldukça duyarlı olduğumuzu ve iş süreçlerimize entegre ettiğimiz Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri ile Sıfır Atık uygulamaları çerçevesinde, faaliyetlerimizden kaynaklı karbon emisyonlarımızı yüzde 16 azalttığımızı ve kağıtsız bankacılık süreçlerinde epey yol aldığımızı paylaşmak isterim.

Ülkemizin birikimini ortaya koyan kapsayıcı bir anlayışla Türkiye'de kadın girişimci ekosistemini destekleyerek somut fayda sağlayan en büyük projelerden birini hayata geçirmemiz sadece yurt içinden değil, yurt dışından da dikkat çekti. Bankamız kadın girişimci destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla uluslararası arenada ödüllere layık görüldü. Tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründen kurumların yarıştığı, Stevie Awards ve Gold Globee Winner ödül programlarında, 'kadınlara yönelik yeni finansal ürünler, girişimci kadınları destekleme ve güçlendirmede başarı' başlıklarında yakın zamanda aldığımız üç altın ödül ile birlikte toplam 5 altın ödüle ulaştık."

Arslan, Türkiye'nin kadın destekleri konusunda uluslararası alanda anılmasından gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuruluşundan bugüne kadın girişimcilere yönelik çeşitli çalışmalar yürüten, girişimcilik konusuna büyük önem veren, kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmeyi hedefleyen Halkbank olarak, son dönemde hız kazanan çalışmalarının ödüllerle taçlandırılmasının oluşturduğu motivasyonu kadın girişimcilerle paylaşmak istediklerini belirten Arslan, "Bundan sonra, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gelenekselleştirerek düzenleyeceğimiz Üreten Kadınlar Zirvelerimizde, yıl içinde kadın girişimci kredisi kullanmış, markalaşma, inovasyon, bulunduğu yöreye katkı, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında öne çıkmayı başarmış kadın girişimcilerimizi belirleyerek, onları ödüllendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedef 100 bin kadın girişimci"

Osman Arslan, kadınların tükenmeyen enerjisi ve 84 milyonun kendilerine duyduğu güvenle, girişimcileri cesaretlendirecek ve ülke kalkınmasına kadın damgasını vuracak bu proje kapsamında birinci yıl sonunda 100 bin kadın girişimcimize 10 milyar Türk lirası kredi desteğine ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kadınların ailelerin, toplumun ve geleceğin mimarları olduğunu vurgulayan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımızın her alanda desteklenmesi konusunda ne yapılsa azdır. Halkbank olarak kadınlarımızın desteklenmesi konuları önceliğimiz olmak üzere kamusal alanlarda insan odaklı çalışmalarımızla öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hanımefendi Emine Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda, tarihimizde olduğu gibi bugün de hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olan kadınlarımızın ülke ekonomisine katkılarının daha da arttırılması, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda istihdama ve kalkınmaya daha fazla destek sağlamaları için yenilikçi proje, ürün ve hizmet geliştirmeye devam edeceğiz."

Arslan, bu süreçte çalışmalarda kendilerine ilham veren Emine Erdoğan başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, tüm girişimci kadınlara, akademisyenlere, bütün çalışma arkadaşlarına, iş ortaklarına, projeye katkıda bulunan herkese ve tüm katılımcılara gönülden teşekkür etti.