Güncel canlı altın fiyatları! Altın yorum ve grafiği! Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı kaç? | 26 Ekim

Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 26 Ekim Salı Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? CANLI altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı nedir? İşte haberimizde...

26 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Güne 553,36 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 542,13 TL'ye düşmüştür.

Güne 558,11 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 546,77 TL'ye düşmüştür.

Güne 903,81 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 885,51 TL'ye düşmüştür.

Güne 922,26 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 903,59 TL'ye düşmüştür.

Güne 3719 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3645 TL'ye düşmüştür.

Güne 3757 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3680 TL'ye düşmüştür.

Güne 3652 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3578 TL'ye düşmüştür.

Güne 3689 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3614 TL'ye düşmüştür.

Güne 1807 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1771 TL'ye düşmüştür.

Güne 1844 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1807 TL'ye düşmüştür.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 26 EKİM 2021 SALI

Gram altın fiyatı alış: 542,13 TL satış: 546,77 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 885,51 TL satış: 903,59 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3645 TL satış: 3680 TL

Tam altın fiyatı alış: 3578 TL satış: 3614TL

Yarım altın fiyatı alış: 1771 TL satış: 1807 TL

GRAM ALTIN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

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