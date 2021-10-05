Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü

Aynı şirket çatı altında hizmet veren Facebook, Instagram ve WhatsApp'a Türkiye saati ile 18.41'den itibaren erişim sağlanamıyor. Dünya çapında yaşanan bu aksaklıklardan dolayı Facebook şirketi, borsada da büyük darbe yiyerek saatler içinde yüzde 5'in üzerinde kayıp yaşadı. Bu sebeple kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düşen Mark Zuckerberg, zenginler listesinde bir basamak aşağıya indi.

ŞİRKET YÜZDE 5,75 DEĞER KAYBETTİ

Şirketin Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor. Bu değer kaybında erişim sıkıntısından hemen önce Facebook'un eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın açıklamaların payı da bulunuyor.

HAUGEN NE DEMİŞTİ?

Frances Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti. Eski yönetici, iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sunduğunu belirtti.

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