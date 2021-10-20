Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.535.361.709 Garanti Bankası 1.798.432.962 Gübre Fabrikaları 1.150.696.171 Tüpraş 766.984.046 ASELSAN 753.816.031 Ford Otosan 677.643.914 Emlak Konut GMYO 677.056.592 Yapı ve Kredi Bankası 675.791.299 Kardemir (D) 609.776.892 Petkim 522.582.248 Ereğli Demir Çelik 475.204.995 Şişe Cam 428.567.245 Akbank 426.762.324 Koç Holding 422.407.924 Koza Altın 421.914.246 SASA Polyester 320.056.940 Koza Madencilik 288.609.035 TAV Havalimanları 282.683.203 İş Bankası (C) 268.661.935 Pegasus 258.621.239 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler