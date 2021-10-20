Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.535.361.709Garanti Bankası1.798.432.962Gübre Fabrikaları1.150.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.535.361.709
|Garanti Bankası
|1.798.432.962
|Gübre Fabrikaları
|1.150.696.171
|Tüpraş
|766.984.046
|ASELSAN
|753.816.031
|Ford Otosan
|677.643.914
|Emlak Konut GMYO
|677.056.592
|Yapı ve Kredi Bankası
|675.791.299
|Kardemir (D)
|609.776.892
|Petkim
|522.582.248
|Ereğli Demir Çelik
|475.204.995
|Şişe Cam
|428.567.245
|Akbank
|426.762.324
|Koç Holding
|422.407.924
|Koza Altın
|421.914.246
|SASA Polyester
|320.056.940
|Koza Madencilik
|288.609.035
|TAV Havalimanları
|282.683.203
|İş Bankası (C)
|268.661.935
|Pegasus
|258.621.239
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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