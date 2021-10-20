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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.535.361.709Garanti Bankası1.798.432.962Gübre Fabrikaları1.150.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.535.361.709
Garanti Bankası1.798.432.962
Gübre Fabrikaları1.150.696.171
Tüpraş766.984.046
ASELSAN753.816.031
Ford Otosan677.643.914
Emlak Konut GMYO677.056.592
Yapı ve Kredi Bankası675.791.299
Kardemir (D)609.776.892
Petkim522.582.248
Ereğli Demir Çelik475.204.995
Şişe Cam428.567.245
Akbank426.762.324
Koç Holding422.407.924
Koza Altın421.914.246
SASA Polyester320.056.940
Koza Madencilik288.609.035
TAV Havalimanları282.683.203
İş Bankası (C)268.661.935
Pegasus258.621.239
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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