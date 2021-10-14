Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.481.058.513Ford Otosan1.188.271.249ASELSAN1.168.163.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.481.058.513
|Ford Otosan
|1.188.271.249
|ASELSAN
|1.168.163.614
|Türk Hava Yolları
|883.492.588
|Tüpraş
|819.123.714
|Ereğli Demir Çelik
|623.246.062
|Kardemir (D)
|562.309.740
|Koza Altın
|523.934.501
|Şişe Cam
|461.984.499
|Vakıflar Bankası
|417.111.529
|Yapı ve Kredi Bankası
|405.897.229
|Bim Mağazalar
|398.381.386
|Koç Holding
|379.619.928
|Koza Madencilik
|335.500.364
|Petkim
|288.207.713
|Halkbank
|278.586.598
|Akbank
|266.362.518
|İş Bankası (C)
|261.441.954
|Doğan Holding
|236.000.489
|Sabancı Holding
|222.697.994
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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