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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.481.058.513Ford Otosan1.188.271.249ASELSAN1.168.163.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.481.058.513
Ford Otosan1.188.271.249
ASELSAN1.168.163.614
Türk Hava Yolları883.492.588
Tüpraş819.123.714
Ereğli Demir Çelik623.246.062
Kardemir (D)562.309.740
Koza Altın523.934.501
Şişe Cam461.984.499
Vakıflar Bankası417.111.529
Yapı ve Kredi Bankası405.897.229
Bim Mağazalar398.381.386
Koç Holding379.619.928
Koza Madencilik335.500.364
Petkim288.207.713
Halkbank278.586.598
Akbank266.362.518
İş Bankası (C)261.441.954
Doğan Holding236.000.489
Sabancı Holding222.697.994
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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