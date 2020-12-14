Ekipler teyakkuzda
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Ekipler teyakkuzda

14.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:45
Ekipler teyakkuzda

Muğla genelinde hafta sonu başlayan yağış nedeniyle heyelan ve su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Muğla Büyükşehir ekipleri teyakkuza geçti.

Muğla genelinde hafta sonu başlayan yağış nedeniyle heyelan ve su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Muğla Büyükşehir ekipleri teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri, MUSKİ ve İtfaiye ekipleri su baskınlarına kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi.

2019 yılı Aralık ayına göre yağış miktarı arttı

Hafta sonu İl genelinde meydana gelen şiddetli ve aşırı yağış nedeniyle metrekareye yoğun yağış düştü. Muğla'nın Ula ilçesine 2019 yılı Aralık ayında 22 kg yağış düşerken 2020 yılının Aralık ayında 210 kg, Menteşe ilçesine 2019 yılı Aralık ayında 18 kg yağış düşerken 2020 Aralık ayında 118 kg yağış düştü. Marmaris'e 2019 yılı Aralık Ayında 23 kg yağış düşerken 2020 Aralık ayında 79 kg, Köyceğiz'e 2019 Aralık ayında 41 kg yağış düşerken 2020 Aralık ayında 58 kg, Bodrum'a 2019 yılı Aralık ayında 6 kg yağış düşerken 2020 Aralık ayında 48 kg yağış düştü.

Olaylara 92 Personel ve 72 araç-makine ile müdahale edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aşırı yağış nedeniyle meydana gelen 9 heyelan ile yağmur yağışının getirdiği atıklardan dolayı tıkanan 8 mazgal, 12 kanalizasyon bacası ve 3 dere ağzı temizlenerek tıkanıklık giderildi. Ayrıca 42 konut bahçesi, 17 yol, 5 konut, 1 okul ve 1 yurt olmak üzere 99 su baskınına müdahale edildi. İl genelinde hafta sonu yoğun yağmur yağışı nedeniyle heyelan ve su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi olaylara 92 personel ve 72 araç-makine ile müdahale etti. - MUĞLA

Ekipler teyakkuzda
Ekipler teyakkuzda
Ekipler teyakkuzda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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