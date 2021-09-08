Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

Son Dakika: 2. tercihlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İlk tercihlerin bitmesinin ardından gözler 2. ek tercihlere çevrildi. YKS 2. tercihlerin yapılacağı tarih ve YKS ek tercih kılavuzu merak konusu. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

Son Dakika: ÖSYM tarafından üniversite boş kontenjanları açıklaması özellikle 140 barajıyla tercihlerini gerçekleştirecek binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Bu noktada ise bir süredir birçok kişinin tek gündemi "2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirme başvuruları başladı mı, 140 puanla tercihler ne zaman yapılacak?" konuları oldu. ÖSYM'nin kısa sürede kılavuzla beraber detayları duyurması bekleniyor. Peki, Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SON DAKİKA: EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili resmi bi açıklama bulunmamakta.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.