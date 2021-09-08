Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: 2. tercihlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İlk tercihlerin bitmesinin ardından gözler 2. ek tercihlere çevrildi. YKS 2. tercihlerin yapılacağı tarih ve YKS ek tercih kılavuzu merak konusu. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

Son Dakika: ÖSYM tarafından üniversite boş kontenjanları açıklaması özellikle 140 barajıyla tercihlerini gerçekleştirecek binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Bu noktada ise bir süredir birçok kişinin tek gündemi "2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ikinci yerleştirme başvuruları başladı mı, 140 puanla tercihler ne zaman yapılacak?" konuları oldu. ÖSYM'nin kısa sürede kılavuzla beraber detayları duyurması bekleniyor. Peki, Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SON DAKİKA: EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili resmi bi açıklama bulunmamakta.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Demet Akalın Şevket Çoruh
Spor Umut Meraş Samet Aybaba Okay Yokuşlu Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 09:49:52. #1.14#

title