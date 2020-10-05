(EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir

05.10.2020 04:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 04:37
(EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir

(EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

(EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir
ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı, bazı yeni doğan bebeklerin ileride ter kokmamaları için doğar doğmaz aileleri tarafından tuzlandığını, birçok bebeğin bu yüzden sıvı kaybedip, beyin kanaması geçirerek, yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yeni doğum yapan anneleri uyaran Prof. Dr. Nejat Narlı, bebeklerin geleneksel yöntemler uygulanarak tuzlandığını, bu işlemden sonra bebeklerde sıvı kaybı olduğunu ve bunun sonucunun ölüme kadar gidebileceğini söyledi. Narlı, "Bebeklerimizin yetiştirilmesinde bizim önerilerimiz dışında bazı geleneksel yaklaşımlar oluyor ve bu çocuklara zarar veriyor. Dünyada yüzyıllardır bazı gelenekler var. Mesele biz bebeklerin çok sıcaklamasını istemeyiz, sık sık yıkanmalarını söyleriz. Bazen anne sütü ilk günlerde verilmez ki ağız sütünün bir damlası bile ziyan edilmez. Çocuğun kundaklanması, yatış şekli, bazı yanlış geleneksel uygulamaları görüyoruz. Ortadoğu ve Avrupa'da yaygın. Tuzun kendi yapısı bereket getiren, nazardan koruyan, temizlik sembolü olarak görülüyor. Çocuk kibirsiz olsun, nazardan korunsun, teri kokmaz, cildi sert olur yaklaşımlarla tuzlamalar yapılıyor. 40 gün boyuncu tuzlayanlar var ama dozu aşınca riskli. Çünkü yeni doğanın cildi en önemli organı ve bu 28 günde olgunlaşır. Olgunlaşmayan cilde tuz uygulanırsa kan dolaşımına geçerek, hücre içindeki sıvıyı tüketir ve beyin susuz kalır. Kilo kaybeder, huzursuz olur, böbrek yetmezliği ortaya çıkar, ölüme kadar ileri gidecek sonuçlar ortaya çıkar" dedi.
'TER KOKMAZ' DEDİLER, TUZLADIK'
2 çocuk annesi Ayşe Gürbüz (53) ise bugüne kadar doğan tüm çocuklarını tuzladığını söyleyerek, "Terleri kokmaz dediler' tuzladık, bu yöntemi biliyoruz ama artık günümüzde yapılmıyor" dedi. Ahmet Kan (67) da kendisinin de tuzlandığını ve yakın çevresinde bu yöntemin yapıldığını ama artık bu yöntemin geride kaldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağlar ÖZTRÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump Erkan Kandemir Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Şehrazat Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Gökhan Töre
Daha Fazla İşgal Bakan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (EK GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 04:41:10. #1.15#
title