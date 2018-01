Eğlenceli Sömestir Etkinliği

Sömestir boyunca gerçekleşecek olan, çocuklara özel birbirinden keyifli etkinlikler Bulvar AVM'de başladı.

Sömestir boyunca her hafta sonu Tiyatro Küçük Eller'in "Kartanem", "Arkadaşım Bilgisayar" ve "Oyuncakçı" adlı müzikli tiyatro oyunları Bulvar AVM Kültür Salonu'nda ücretsiz olarak sahneleniyor.

Küçük bir kar tanesinin, doğayı ve hayvanları korumanın önemini anlatan doğadaki yolculuğunu anlatan çocuk oyunu çocuklarla buluştu. İnteraktif olarak çocukların katılımını sağlayan oyun büyük ilgi gördü.

Bu hafta ise, bilgisayarı gereğinden fazla kullanan bir çocuğun ailesiyle ve arkadaşlarıyla yaşadığı iletişim sorununu ve yalnızlaşmasını anlatacak olan "Arkadaşım Bilgisayar" oyunu sahnelenecek. Oyun; 26-27-28 Ocak tarihlerinde 13.30 16.30 seanslarıyla çocuklara buluşacak.

Yarıyıl tatilinin son tiyatro oyunu ise "Oyuncakçı". Oyuncaklarını ve kendine ait eşyaları kötü kullanan ve sürekli yeni oyuncak alma isteği olan bir çocuğu ve oyuncakların canlanıp dile gelmesi gibi konuları, birbirinden faydalı mesajlarla anlatacak olan eğlenceli oyun, hem güldürecek hem de çocuklara hayal dünyalarının kapılarını açacak.

Starpark Zero Gravity Eğlence Aracı

Bulvar AVM meydan alanına konumlandırılan Zero Gravity, yerçekiminin sıfır olduğu bir ortam sunarak hem büyüklerin hem de çocukların ayaklarını yerden kesecek. Bulvar AVM, Zero Gravity yerçekimsiz eğlence aracı ile Samsun'da bir ilki ziyaretçileri ile buluşturacak. Zero gravity 01 Mart 2018'e kadar 10.00-22.00 saatleri arasında aktif olacak. - SAMSUN