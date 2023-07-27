Üniversite Tercihinde Başarı Sıralaması ve Öğrenci İstekleri Dikkate Alınmalı

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Akça ve Uzm. Psk. Dan. Sümeyye Yücel, tercih döneminde başarı sıralaması ve öğrencilerin isteklerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu önemli adımda hangi üniversitede, hangi bölümün seçileceğine karar verme konusunda öğrencilere bilgi birikimlerini aktaran Prof. Dr. Figen Akça ve Uzm. Psk. Dan. Sümeyye Yücel, "Bu seçim genelde bir kez yapılıyor. Bu adımı atarken yapacağımız tercihlerin farkında olmak, belirli kriterler istikametinde önceliklerimizi belirlemek, yetenek ve ilgilerimize uygun seçimlerde bulunmak oldukça önemli. YKS sonuçlarının açıklanması ile başlayan tercih süreci 8 Ağustos tarihinde sona erecek. Sağlıklı bir meslek seçimi yapılabilmesi için şu üç unsurun göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Birincisi, meslekleri ve çalışma alanlarını tanımak. İkincisi, bireysel özelliklerin iyi bilinmesi ve son olarak da bireysel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği özelliklerin uyumu önemlidir. Pek çok öğrenci MEB'e bağlı okullarda rehberlik hizmetlerinden yararlanırken gelişim özellikleri de dikkate alınarak bu konularda bireysel ve grup rehberliği olarak danışmanlık hizmeti almaktadır. Bu hizmetlerin bir devamı olarak birey, ailesi ve kendi içindeki alim tarafından da aldığı güçle nihai kararını vermeye daha sağlıklı odaklanabilmektedir. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde yapılacak tercihler belirlerken dikkat edebilecek birkaç konu daha vardır" dedi.

Kabaca bir hesapla yaşamımızın 40 yılını bir mesleğe hazırlanarak ve icra ederek geçirdiğimizi ifade eden Prof. Dr. Figen Akça ve Uzm. Psk. Dan. Sümeyye Yücel, "Bu da hafta sonu tatilleri ve tatiller hariç yaşantımızın 10 bin gününü mesleğimiz ile ilgili etkinliklerle geçiriyoruz demektir. Maalesef meslek kararımızı verirken bunun böyle olacağını hiç ama hiç düşünmüyoruz. Oysa meslek seçerken verdiğimiz karar, bizim ileride iş bulup bulamayacağımızı ya da iş yaşamında mutlu ve başarılı olup olamayacağımızı belirliyor. Tercihinizi yaparken önceliklerinizi belirleme aşamasında belki de en çok yararı dokunabilecek rehberiniz bu 80 bin saati nasıl geçirmiş olduğunuza dair 40 yılın ardından geriye bakıp hayal etmek olsa mesela. Yani 40 yıl sonraya gidin gelecekten bugününüze bakıp hayal edin "40 yılı nasıl geçirmiş olsanız iyi ki bu kararı vermişim dedirtir size" hangi bölümde ve nasıl bir üniversitede olmayı, mezun olunca nasıl bir yerde, kimlerle ve nerede çalışmayı hayal ediyorsunuz? Hem kendinize hem de çevrenizdekilere soru sormaktan çekinmeyin" diye uyardı.

Kariyer, başından beri ifade ettiğimiz gibi bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Figen Akça ve Uzm. Psk. Dan. Sümeyye Yücel, "Mesleğimi seçtim, oldu, bitti denilebilecek bir durum olmadığı için kısa, orta ve uzun vadede sizin için hangi yol daha uygun olabilir. Hangi yoldan gitseniz 5-10 sene sonraki siz, şimdiki size teşekkür eder, becerileriniz ile istekleriniz nerelerde örtüşüyor gibi sorulara cevap bulmak için kariyer danışmanlığı alanında yetişmiş uzmanlardan, kariyer psikolojik danışmanlarından profesyonel destek almanızı öneririz. Destek istemekten çekinmeyin" dedi. - BURSA