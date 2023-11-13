Türk Eğitim Sen Şube Başkanı: Milli Eğitim Bakanı Önlük Meselesiyle Asıl Gündemi Gölgelemek İstiyor

MUSTAFA USTA

Türk Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Turgay Şen, "Milli Eğitim Bakanı önlük meselesiyle asıl gündemi gölgelemek istemekte. Şöyle ki; liyakatsiz atamalar, mülakatı gündeme taşıması, kariyer basamakları sınavı ve içinde bulunduğumuz ekonomik durumu gölgelemek ve perdelemek için sanki önlüğü gündeme getirerek halk dilinde şöyle bir şey vardır 'cambaza bak' olayı. Bize önlük istikametini gösterip o yönde suni tartışmalar yaratmakta ve asıl konuları gölgelemektedir" dedi.

Türk Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Turgay Şen, öğretmenlerin özlük hakları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde önlük hediye etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şen, şunları söyledi:

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖNLÜK MESELESİYLE ASIL GÜNDEMİ GÖLGELEMEK İSTEMEKTE"

"Benim öğretmenlik mesleğimde 32. yılım. Şu andaki ekonomik duruma göre açlık sınırı 13 bin lira, yoksulluk sınırı ise 44 bin lira civarında. Bugün yeni bir öğretmen ve kıdemli bir öğretmenin ortalama maaş bandı 21 bin lira ile 25 bin lira arasında seyir ediyor. Sayın Bakanımız bize 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde önlük göndereceğini haber etti, hangi düşünceyle yaptı, niçin yaptı bilemiyorum. Göreve geldiği günden beri 'öğretmenler odasını dinledim tayin, öğretmenler odasını dinledim ikinci tayin, öğretmenler odasını dinledim seminerleri çevrimiçi yapacağız' gibi cümleler kullanıp hatta ve hatta öğretmenler tarafından, hangi öğretmenlerse onlar bilmiyorum, kendine çiçekler gönderildiğini ifade ediyor. Çok talihsiz bir durumla karşı karşıyayız. Sayın Bakan göreve geldiği günden beri öğretmenlerin ve milli eğitim camiasında bulunan tüm eğitim çalışanlarının özlük hakları ve ekonomik haklarıyla alakalı en ufak bir kelam etmedi. Milli Eğitim Bakanı önlük meselesiyle asıl gündemi gölgelemek istemekte. Şöyle ki; liyakatsiz atamalar, mülakatı gündeme taşıması, kariyer basamakları sınavı ve içinde bulunduğumuz ekonomik durumu gölgelemek ve perdelemek için sanki önlüğü gündeme getirerek halk dilinde şöyle bir şey vardır 'cambaza bak' olayı. Bize önlük istikametini gösterip o yönde suni tartışmalar yaratmakta ve asıl konuları gölgelemektedir. Sayın Bakanımız bir dönem müsteşardı, müsteşarlık döneminden biz onu çok iyi biliriz. Hele hele Türk Eğitim Sen üyeleri de çok iyi bilir. O zamanlar neler yaptığını bildiğimiz için bu sefer de ondan çok da verimli kamu çalışanlarının, eğitim çalışanlarının faydasına olacağını doğrusu düzgün adımlar beklemiyoruz. Bunun heyecanı falan yok bizde.

"24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERE BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİN, BİR NEFES ALINSIN"

Ayrıca iktidarda bulunan hükümet defalarca bakan değiştirdi. Her gelen bakan kendine göre yeni bir şeyler icat etmekte ve yeni bir şeyler söylemekte. Hatta ve hatta eğitim ve öğretimin bir türlü kaliteyi yakalayamadığını, başarıyı yakalayamadığını ifade etmekte. Hükümet aynı, bakanlar birbirlerinin devamı. Gelen neyi değiştiriyor? Milli Eğitim Bakanımızın önlükle ilgilenene kadar burada gündemi meşgul ederek ben Sayın Bakana şunu sormak isterim; sizin öğretmenleriniz zor durumda, yoksulluk ve açlık sınırının ortasında kıvranırken siz eğitim ve öğretimde hangi kaliteyi yakalayacaksınız? Bu bağlamda 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye verin, bir nefes alınsın. Bununla beraber Eylül ayında ödenen eğitim öğretim tazminatı vardı. Yani eğitimdeki harcamalarla ilgili öğretmene para verilir. Bunu da sadece öğretmenlere değil, Milli Eğitim'de bulunan hizmetli, memur, teknisyen, şoför tüm eğitim çalışanlarına verilmesini talep ettik, bir kanun maddesi olsun istedik. Bu ikramiye meselesini de bir kanun maddesi haline getirdi sendikamız ve Meclis'e sundu. Bunun hayata geçirilmesini istiyoruz. Aslında istediğimizde çok da bir şey değil. Sayın bakanımız bizi farklı konularla meşgul ederken Türkiye'nin belirli noktalarında atamalar gerçekleştirmekte ve kendi kadrosunu kurmakta. Bakandır, kendi kadrosunu kuracaktır. Önceki kadroda neler eksikti? Hata neredeydi ve neye göre değiştiriyor? A takımını neye göre atıyor, kriteri nedir? Liyakat mıdır yoksa benim tarafımda olma, benim yanımda olma olayı mıdır? Bunlarla meşgul olurken öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarıyla hiç ilgilenmiyor. Biz bunu protesto etmek için, duyurmak için kanunlaşsın, Meclis'e gelsin diye Sinop milletvekillerimize birer mektup gönderdik. Takdir onlarındır. Biz istemeye devam edeceğiz."