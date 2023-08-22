Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çalışkanlık ve hamaratlıkla tıp fakültesini kazanan köy kızı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde yaşayan Helin Ekici, YKS'den aldığı 490 puan ile tıp fakültesini kazandı. Köyde ailesine yardım eden ve tarlada çalışan Ekici, köyün hanımağası olarak biliniyor. Büyük bir başarı örneği sergileyen Ekici, hem ailesini hem de köyünü gururlandırdı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çalışkanlığı ve hamaratlığıyla Kıraçlar köyünün hanımağası olarak ifade edilen Helin Ekici, Yks'den aldığı 490 puan ile tıp fakültesini kazandı. Ailesini ve köyünü gururlandıran Ekici, ellerinde ojesi giydiği şalvar ile tarlada çalışmaya devam ediyor. Traktör süren, bostanda karpuz hasadı yapan ve balıkçı babasına yardım eden tıp fakülteli hanımağa, herkese örnek oluyor.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar (Hıdıroz) köyünde Yılmaz ve Nermin Ekici'nin iki çocuğunun en büyüğü olan Helin Ekici (19), çalışkanlığı, becerikliliği ve hamaratlığı ile köyün hanımağası olarak biliniyor. Ailesiyle birlikte tarlada çalışan, bostanda karpuz hasadı yapan ve traktör süren Ekici, aynı zamanda balıkçılık yapan babasına yardım ediyor. Giydiği şalvarı ve ellerindeki ojeleri ile büyük ilgi gören Ekici, hamaratlığı ile tarlada erkeklere taş çıkartıyor. Kışın okuluna giden yazın ise ailesine yardım eden Ekici, Yks'den 490 puan alarak Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Büyük bir başarı örneği sergileyerek herkese örnek olan köyün hanımağası, hem ailesini hem de köyünü gururlandırdı. En büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ekici, halen köyde ailesine yardım etmeyi sürdürüyor.

Köyde ailesine yardım etmeyi sevdiğini dile getiren Helin Ekici, "Köyümü çok seviyorum. Çünkü ailemin bana eğitim açısından verdiği imkanlar ve destekleri çok önemli. Ben de bundan dolayı onlara köy işlerinde yardım ediyorum. Tarlada ve bostanda yardım etmekten büyük onur duyuyorum. Onun dışında hayvancılık ile uğraşıyoruz. İneklerimiz var. Onlara ahır işlerinde ve saman vermede yardım ediyorum. Köyümüz gerek kadına ve gerek se öğrenciye büyük önem veriyor. Okumaya çok önem veriyor. Küçüklükten beri hayalim tıp fakültesi okumaktı. Bunun için çalıştım ve elimden geleni yaptım. YKS sonuçlarıma göre Tokat Gaziosman Paşa Tıp Fakültesi'ne yerleştim" dedi.

"Köy işlerine ve köyüme veda etmem gerekiyor"

Sevinçli olduğunu aktaran Ekici, "Ailemi, ilimi ve ilçemi gururlandırdığım için mutluyum. Bu benim hayallerimin bir başlangıcıdır. Bunu devam ettireceğim. Üniversitem Eylül ayında başlayacak. Köy işlerine ve köyüme veda etmem gerekiyor. Hıdıroz halkı beni özleyecek. Traktörü sürmeyi gerçekten çok seviyorum. Traktör günümüzde sadece erkek işi olarak görülüyor. Traktör sürmeyi iyi beceriyor ve seviyorum. Kendimle bu konu hakkında da gurur duyuyorum. Sonuçta erkeklerin yaptığı birçok işi kendim de yapabiliyorum. O yüzden mutluyum" diye konuştu.

"O bizim köyümüzün hanımağası"

Anne Nermin Ekici, "Kızımla gurur duyuyorum. Kışın okulda, yazın ise bize yardım eder. Bu yıl da tıp fakültesini kazandı. Bizi çok gururlandırdı. Sadece bizi değil, köyümüzü de gururlandırdı. O bizim köyümüzün hanımağası" şeklinde konuştu. - TUNCELİ