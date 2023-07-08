Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrencileri Kabul Etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti. Vali Yıldırım, sınavda tam puan alan öğrencilerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu ve hediyeler verdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, aileler ve öğretmenler de ziyarette yer aldı.