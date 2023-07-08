Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrencileri Kabul Etti
Eğitim Haberleri
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti. Vali Yıldırım, sınavda tam puan alan öğrencilerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu ve hediyeler verdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, aileler ve öğretmenler de ziyarette yer aldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti.
Vali Yıldırım, sınavda tam puan alan Defne Sert, Zeynep Ada Özgöç ve Duru Doğa Yıldıran ile makamında bir süre sohbet etti.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Yıldırım, birinci olan öğrencilerin Tekirdağ'ın iftihar vesilesi olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, aileler ve öğretmenler de yer aldı.