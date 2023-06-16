Sivas'ta İlkokul Öğrencileri Depremzedelere Kitap Gönderiyor

Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, deprem bölgesinde eğitimini sürdüren arkadaşları için 1000 okuma kitabı aldı. Kitapları özenle süsledikten sonra üzerine notlar yazan öğrenciler, Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti. Öğrencileri örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Şimşek, 'Onların yanında olduğunuzu göstermeniz gerçekten çok güzel bir davranış.' dedi.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki çocuklara 1000 kitap gönderecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hedef Projesi" kapsamında Kızılırmak İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, deprem bölgesinde eğitimini sürdüren arkadaşları için 1000 okuma kitabı aldı.

Kitapları özenle süsledikten sonra üzerine notlar yazan öğrenciler, Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

Öğrencileri örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Şimşek, "Çok ince ve güzel bir davranış. Onlar da tabii bu kitaplardan istifade edecek ve en önemlisi sizlerin onları hatırlaması, empati yapmanız ve onların yanında olduğunuzu göstermeniz gerçekten çok güzel bir davranış. Öğrencilerimiz, bu projeyi layıkıyla yerine getirmişler." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Şimşek'i projeyle ilgili bilgilendiren öğrencilerden Mehmet Zait de 6 Şubat'taki depremlerden dolayı çok üzüldüklerini belirtti.

Öğretmenleri, aileleri ve arkadaşlarıyla depremzede çocuklar için harekete geçmeye karar verdiklerini anlatan Zait, şunları kaydetti:

"Orada arkadaşlarımız çadırlarda zor şartlarda yaşıyor. Evlerini kaybettiler. Belki de birçok şeyleri kayboldu. O yüzden biz de sınıf olarak kitapları çok sevdiğimiz için onlara kitap göndermek istedik. Ailelerimizin desteğiyle en sevdiğimiz kitaplardan aldık ve hepsini teker teker paketleyip üzerine onların seveceği, yanlarında olduğumuzu belirttiğimiz süslemeler yaptık, yazılar yazdık. Depremzedelerin yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir şey yaptık."