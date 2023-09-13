Şahinbey Belediyesi, Öğrencilere Kitap ve Eğitim Seti Dağıtacak

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, ilçedeki öğrencilere destek vermek için 80 milyon lira değerinde kitap, okul öncesi eğitim ve boyama seti dağıtacak. Belediye, eğitimdeki başarıyı artırmak için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, ilçedeki öğrencilere destek vermek için 80 milyon lira değerinde kitap, okul öncesi eğitim ve boyama seti dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimdeki başarının artırılması için Valilik, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bu kapsamda Şahinbey Belediyesinin 80 milyon lira bütçeyle sağladığı kitap, okul öncesi eğitim ve boyama seti öğrencilere verilecek.

Vali Kemal Çeber, imza töreninde, Şahinbey Belediyesinin eğitime önemli destek verdiğini belirterek, "Gaziantep'e geldiğim günden bu yana ne söylediysek bizleri kırmadı. Şahinbey bölgemizdeki okulların ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplere olumlu cevap verdi. Dağıtılan boyama ve eğitim setlerinin öğretmen ve öğrenci nezdinde karşılığı çok yüksek. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de bu verilen desteklerden memnun." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğu ise ilçede 300 bine yakın öğrencinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Yıllardan bu yana öğrencilerimize eğitim materyallerine ulaşmaları konusunda ve kaynak kitaplar konusunda destek veriyoruz. Son üç yılda da verilen bu desteklerin meyvelerini toplanmaya başladı." ifadelerini kullandı.