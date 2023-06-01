Özel eğitim öğrencileri bahçelerinde yetiştirdikleri çilekleri reçel yaparak satıyor

SAMSUN'da Atakum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, bahçelerinde yetiştirdikleri çilekleri reçel yaparak satıyor. Elde edilen gelir, öğrencilerin sosyalleşmeleri için düzenlenen etkinliklerde kullanılıyor.

Atakum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, okul bahçelerinde bulunan serada yetiştirdikleri çilekleri hasat ederek reçel yaptı. Cam kavanozlara doldurulan reçeller, daha sonra okul aile birliği aracılığıyla satılarak gelir elde ediliyor. Buradan elde edilen gelirle öğrencilere geziler düzenleniyor, sosyalleşebilmesi adına çeşitli etkinliklere katılım sağlanıyor. Öğrencilerin, tarım ve yeme-içme dersleri sayesinde farklı alanlarda gelişim sağladıklarını söyleyen Atakum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, Özel eğitim öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulumuzda yaptığımız çalışmalarda amacımız; onları hayata hazırlamak, kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yardımcı olmak ve sosyalleşmelerini sağlamak dedi.

YETİŞTİRİYORLAR, KURUTUYORLAR, PAKETLİYORLAR

Öğrencilerinin iş uygulama dersleri kapsamında toprakla bütünleştiğini söyleyen Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, 'Burası zihinsel, otistik ve down sendromu öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okul. 35 öğretmen ve 92 öğrencimiz var. İş uygulamaları dersi kapsamında, bahçe uygulamalarımız, tarım uygulamalarımız,yiyecek-içecek bölümü ve el sanatları bölümümüz var. Bahçe uygulamaları dersinde çocuklarımıza tarım ürünlerinin nasıl yetiştirildiği konusunda eğitimler verip, onları toprakla bütünleştiriyoruz. Orada yetiştirmiş oldukları ürünleri yiyecek-içecek bölümü ile birlikte hareket ederek, kendi el becerileri ile reçel haline getiriyorlar. Meyve kuruları yapıyorlar, nane yetiştirip, kurutup paketliyorlar. Daha sonra bizler de okul aile birliği aracılığıyla satıyoruz. Buradan elde edilen gelirle de çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Onları sosyal etkinliklere, gezilere katarak, hayatın içerisinde daha fazla gelişim göstermelerini ve yer almalarını sağlıyoruz diye konuştu.

' EVLERİNDE AİLELERİNE YARDIM EDİYORLAR'

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Şeyma Ekiz ise, Yiyecek-içecek atölyemizde çilek reçeli yapıyoruz. Turşular, meyve kuruları hazırlıyoruz. Erişte yapıyoruz ve öğrenciler bunları yaparken kesme işlemi, doğrama işlemi, hamur açma işlemi, turşu kurma, sebzeleri tuzlama gibi işlemlerin hepsini öğreniyorlar. Ailelerden geri dönüşler de güzel. Öğrenciler özellikle kesme işlemlerinde çok ilerlediler. Evlerinde çorba yapmaya, burada öğrendiklerini yapmaya başladılar. Veliler çocukların evde kendilerine yardım ettiklerini söylüyor. Bu dersler ve etkinlikler sayesinde öğrencilerin kendilerine olan özgüvenleri artıyor ifadelerini kullandı.