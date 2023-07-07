Okul Müdürü Tarlasında Buğday Hasadı Yaparak Okula Destek Oluyor

Salihli ilçesindeki bir okul müdürü, yaz tatilinde tek başına tarlasında buğday hasadı yaparak elde ettiği geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcamaktadır. Müdür, bu şekilde okula katkı sağlamak ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekip, yaz tatilinde tek başına hasat yapan okul müdürü Yakup Ateş (42), kazandığı geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor. Bu yıl 3 ton buğday elde ettiğini belirten Ateş, "En güzel tatilim; yaptığım projelerin sonuç vermesi" dedi.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, 2 yıl önce okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekmeye başladı. Yaz tatilinde buğday biçip, gelir elde eden Ateş, bu yıl da aynı uygulamaya devam etti. Tek başına tarla sürüp, hasat yapan Ateş, kazandığı geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor.

Yaz döneminde evrak işleri dışında bir iş olmadığını belirten Ateş, "Hem okulumuza katkı sağlıyorum hem de zamanımı güzel geçiriyorum ve bu şekilde mutlu oluyorum. Ülkemizin geleceği olarak gördüğüm, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmak; benim için bir görevdir. Çalıştığım sürece mutlu oluyorum. En güzel tatilim; yaptığım projelerin sonuç vermesi. Çocuklar adına yaptığım projeler sonuç verince, onların mutluluklarını gördüğün an, kendimi en büyük tatili yapmış sayıyorum. Bir eğitmenin en önemli amacı; çocukları vatana, millete ve bayrağa yakışır şekilde yetiştirmektir" diye konuştu.