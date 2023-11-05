Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İsrail'e Destek Veren Markaları Boykot Ediyor
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Eğitim Haberleri
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışının yapılmayacağını duyurdu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; İsrail'e destek veren markaların boykot edilerek yerleşkelerinde bulunan tesislerde ürünlerini satışın yasaklandığını duyurdu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Üniversitemiz sosyal tesislerinde Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen bütün markaların satışının yapılmaması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim