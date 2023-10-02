Niğde Gençlik Merkezleri Üniversite Öğrencilerini Karşıladı

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde eğitim alacak öğrenciler, Niğde Gençlik Merkezleri üyeleri tarafından otogarda karşılandı. Merkez, öğrencilere çorba ikram ederek heyecanlarına ortak oldu.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı çerçevesinde üniversitede ders başı yapacak öğrenciler, Niğde Gençlik Merkezleri üyeleri tarafından otogarda karşılanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde eğitim alacak öğrencilerin yurtlara yerleşmeye sürecinden ihtiyaç duyacağı her konuda destek birimi oluşturan merkez, üniversite öğrencilerini karşılayarak heyecanlarına ortak oluyor.

Niğde Belediyesi'nin desteğiyle, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, öğrencilere ve ailelerine çorba ikram etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "Yeni eğitim öğretim yılı için yerleşkemizdeki yurtlara yerleşmeye başlayan öğrencilerimize Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'in destekleriyle, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz İlker Ötgünlü ile birlikte çorba ikram ettik. Yeni akademik yılımız hayırlı olsun." diye konuştu. - NİĞDE