NEVÜ, öğrencilere destek olmak amacıyla 'Kariyer Merkezi Öğrenci Destek Ofisi' kurdu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere güvenlik, rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek gibi konularda yardımcı olmak amacıyla 'Kariyer Merkezi Öğrenci Destek Ofisi'ni kurdu. Ofis, öğrencilere birçok alanda yüz yüze ve telefonla destek ve bilgilendirme hizmeti sunacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere güvenlik, rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek gibi konularda yardımcı ve destek olmak amacıyla 'Kariyer Merkezi Öğrenci Destek Ofisi' kurdu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları bünyesinde üniversitenin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 'Kariyer Merkezi Öğrenci Destek Ofisi'nin kurularak hizmete başladığını söyledi. Aktekin; "2023-2024 Eğitim-Öğretime Yılı'na hazırlık çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin sosyal güvenliğini sağlamak amacı ile dönem boyunca faaliyet gösterecek 'Kariyer Merkezi Öğrenci Destek Ofisi'ni kurduk. Bu ofisimizde görevlendirdiğimiz alanında uzman akademik ve idari personellerimiz ile de öğrencilerimize güvenlik, güvenli barınma, ulaşım imkanları ve üniversitemizin sosyal imkanları başta olmak üzere bir çok alanda yüz yüze ve telefonla destek ve bilgilendirmelerde bulunacağız" dedi. Aktekin konuşmasının devamında; "Bilindiği gibi üniversitemizde yeni eğitim-öğretim yılımız 2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacak. Biz üniversite olarak ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından ailelerin bizlere birer emaneti olan tüm öğrencilerimizin üniversitemizde ve şehrimizde güvenli, huzurlu ve en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu çerçevesinde üniversitemiz 'Kariyer Merkezi Öğrenci Destek Ofisi', Nevşehir Valiliğimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Eğitim Şube Müdürlüğümüz iş birliğinde 'Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF)' gerçekleştirecek, öğrencilerimizi uyuşturucu ile mücadele, bağımlılık ve ilgili suç örgütleri hakkında bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR