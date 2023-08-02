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NEVÜ Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

Eğitim Haberleri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı'na Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak. Başvurular, 10-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı'na Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ile 4'ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 44 öğrenci alacak. Adaylar, Müzik Öğretmenliği Programı için başvuru ve ön kayıtlarını, çevrim içi olarak 10-20 Ağustos 2023 tarihlerinde http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden yapacak. 22 Ağustos 2023 tarihinde özel yetenek sınavına girecek olan adaylar, 24-25 Ağustos 2023 tarihlerinde kesin kayıtlarını yapacak. Boş kalan kontenjan için kayıtlar ise 28-29 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak.

Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Web Siteleri:

https://www.nevsehir.edu.tr/tr/39741

https://egitim.nevsehir.edu.tr/tr/39734

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu İçin Tıklayınız. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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