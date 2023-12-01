Muş Malazgirt'te öğrencilere tiyatro etkinliği düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde, Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İzmir Devlet Tiyatrosu ekibinin sahnelediği 'Otobüs Durağında Üç Bencil' adlı oyunu izledi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler için "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun sahnelendi.
Kaymakamlık tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 öğrenci, tiyatroyla buluşturuldu.
Öğrenciler, İzmir Devlet Tiyatrosu ekibinin sahnelediği "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyunu izledi.
Tiyatro sanatçıları, oyunun ardından bir araya geldikleri öğrencilere fotoğraf çektirdi.