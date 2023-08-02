Mersin Büyükşehir Belediyesi Tırmıl MERCEK'te Mesleki Eğitimlere Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimlere devam ediyor. Kurslar arasında Giyim Üretim Teknolojileri, Metal Sac İşlemeciliği ve Kaynak olmak üzere toplam 3 kurs bulunuyor. Mezun olan kursiyerler, işgücü piyasasında kalifiye eleman olarak iş bulma fırsatı elde ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimlere devam ediyor. Kurslar arasında Giyim Üretim Teknolojileri, Metal Sac İşlemeciliği ve Kaynak olmak üzere toplam 3 kurs bulunuyor. Mezun olan kursiyerler, işgücü piyasasında kalifiye eleman olarak iş bulma fırsatı elde ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin finansman sağladığı Tırmıl MERCEK; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi işbirliğinde hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve yürütülen proje kapsamında, Tırmıl MERCEK'te ücretsiz olarak kurslar veriliyor.

Başvuru süreci sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin yanı sıra mülakat teknikleri ve özgeçmiş hazırlama eğitiminden de geçen adaylar, 2-4 ay arası sürecek olan eğitimler sonunda sınava tabi tutuluyor. Sınavda başarılı olduktan sonra sertifikalarını alan kursiyerler, işgücü piyasasında kalifiye eleman olarak iş bulma fırsatı elde ediyor. Tırmıl MERCEK için başvurular yıl boyu devam ediyor. Kursiyerler, MERCEK'e başvuru hakkındaki bilgilere mersin.bel.tr adresinden, Teksin Mersin uygulaması ve Alo 185 üzerinden ulaşabiliyor. Tırmıl MERCEK'te Giyim Üretim Teknolojileri, Metal Sac İşlemeciliği ve Kaynak olmak üzere toplam 3 kurs ile hizmet veriliyor.

MERCEK Mesleki Eğitimler Koordinatörü Gül Kadem Maya, Tırmıl MERCEK'te sanayi sektörüne yönelik eğitimler verdiklerinden söz ederek, şunları söyledi:

"İş piyasasını takip edip, gözlemleyip; otomotiv, tekstil, makine gibi sektörlerdeki ihtiyaca yönelik eğitimler vermekteyiz. Bugün kaynak kursumuzun 3. dönemi devam ediyor. İlk 2 kursumuzdan mezun olan kursiyerlerimiz, Mesleki Yeterlilik Sınavı'na girdiler. Kursu başarıyla tamamlayarak, uluslararası geçerliliği olan MYK Belgeleri'ni aldılar. Bundan sonra da eğitimlerimiz bu şekilde devam edecek olup, kursiyerler ücretsiz olarak bu belgelere sahip olacaklar."

Kurs Merkezi'ne gelen kursiyerlerin eğitimlerini 1,5-2 ay içerisinde tamamlayıp, iş piyasasına hazır bir şekilde devam ettiklerini de kaydeden Maya, "Yüksek maaşta işe başlıyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü günümüzde işsizlik çok yaygın. Uluslararası geçerliliği olan MYK Belgeleri sayesinde hem rahat iş buluyorlar, hem de yüksek maaşla işe başlıyorlar" diye konuştu.

İş piyasasını da devamlı olarak takip ettiklerini dile getiren Maya, şöyle devam etti:

"Tırmıl Mercek'te hem MTSO işbirliğiyle, hem de Tırmıl Sanayi Bölgesi'nin yetkilileriyle görüşmeler yapıp, işgücü piyasasını inceleyip, gözlemleyip ona göre kurslar açıyoruz. Özellikle tekstil ve makine sektöründe çok fazla kaynak ve metal sac işlemeciliği, giyim, üretim teknolojileri üretimi üzerine elemanların ihtiyacı olduğu bilgisi bize geliyor. Buradan mezun olan kursiyerlerimiz de, kalifiye işgücü olarak istihdamda yer alıyor."

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Metal Öğretmeni olarak görev yapan Rıdvan Yeşil, açılan kaynak kursu hakkında şu bilgileri verdi:

"Kaynak eğitimini bilenler de var, az bilenler de var, hiç bilmeyenler de var. Bilmeyenlere de bilenlere de bu işin inceliklerini, nasıl yapması gerektiğini öğretiyor ve sektöre iyi bir eleman kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız istihdama katkı sağlamak. Kursiyerler MYK Belgeleri'ni aldıktan sonra, rahat bir şekilde fabrikalarda ve sanayi sitelerinde yüksek maaşla iş bulabiliyorlar. Bu iş kolu çok aranan bir meslek. Fabrikalar zaten sürekli kaynakçı istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar fabrikaların ve işyerlerinin talep ettiği bu istihdamı karşılamaya çalışıyoruz."

Kaynak eğitimi kursiyerlerinden Şeref Aksu da farklı alanları deneyimleyerek, bir bölümde de uzmanlaşabildiklerinden söz etti. Aksu, "Uygulamalı eğitimler güzel geçiyor. Buraya sıfır bilgiyle gelmeme rağmen, çok iyi bir şekilde öğrendim. Şu anda bu iş alanında büyük bir istihdam var ve geleceğimi garantiye almak için bu kursa başvurdum. Hedefim uzak yol gemilerinde kaynakçı olarak çalışabilmek. Burada aldığım eğitimlerle, iş hayatımda istediğim ve mutlu olduğum hedefe ulaşacağıma inanıyorum" dedi.