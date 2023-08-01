Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi tarafından oluşturulan lavanta bahçesinin bakımını gönüllü öğretim görevlileri yapıyor. Bahçede sırası belirlenen ve annelerin adının verildiği sıraya gözünü gibi bakacaklarından eminim.

Lavanta bahçesinin bakımını gönüllü öğretim görevlileri yapıyor

KÜTAHYA Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi tarafından oluşturulan lavanta bahçesinin bakımını gönüllü öğretim görevlileri yapıyor.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesindeki 'Anne Kalbi Lavanta Bahçesi' ismi verilen bölgedeki lavanta bahçesinin çapa, sulama ve diğer bakımlarını Rektör Kazım Uysal ve bir grup öğretim görevlisi yapıyor. Arazideki lavanta sırasına annelerinin ismini veren öğretim görevlileri, yıl boyunca buranın bakımından sorumlusu olacak.

DPÜ Rektürü Prof. Dr. Kazım Uysal, yaptığı açıklamada, "50 bin öğrencimiz var, bu öğrencilerimizin yüzde 99'u gurbette, istedik ki anne kokusunu alabileceği bir bahçe oluşturalım. Bu sebeple bu bahçeyi oluşturduk ve adını 'Anne Kalbi Lavanta Bahçesi' dedik. Öğrencilerimiz bu lavanta bahçesinde annesini hatırlayacak ve kokusunu alacak. Bahçede sırası belirlenen ve annelerimizin adının verildiği sıraya gözünü gibi bakacaklarından eminim" dedi.