Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Kütahya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri sergilendi. Kursiyerlerin başarı belgeleri Vali Ali Çelik ve AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı tarafından verildi.

Kütahya'da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Vali Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleşti.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan programda Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri sergilendi. Eserlerin sergilendiği stantları gezen Vali Çelik, kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya'nın 2022 yılında en çok kurs açan il olduğunu, kursiyer sayısıyla da ilk 10 il arasında yer aldığını belirtti.

2022 yılında 4 bin 501 kursun açıldığını ve 130 bin 481 kursiyerin faydalandığını aktaran Başyiğit, 2023 yılında 518 mesleki ve teknik, bin 102'si genel olmak üzere bin 620 kurs açıldığını ve 39 bin 915 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Vali Ali Çelik'in önderliğinde, her zaman her yerde herkes için eğitim anlayışıyla kesintisiz eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirten Başyiğit, 35 köy yaşam merkezi hayata geçirildiğini ve bu merkezlerde hayat boyu öğrenme sınıfı oluşturulduğunu kaydetti.

Programda, Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi büyük beğeni topladı.

Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin başarı belgeleri Vali Ali Çelik ve AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı tarafından verildi. - KÜTAHYA