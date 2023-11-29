KUDAKA'dan Bayburt Öğretmen Akademisi Projesine Teknik Destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajans(KUDAKA) Teknik Destek Programı 5'inci dönem sonuçları açıklandı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait ' Bayburt Öğretmen Akademisi Proje Yazma Eğitimleri' projesi, teknik destek almaya hak kazandı.

2023 Yılı Teknik Destek Programı 5'inci dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre Teknik Destek Programı Eylül-Ekim döneminde toplam 23 başvuru yapıldı, değerlendirme sonuçlarına göre 9 proje başarılı olarak listede yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ' Bayburt Öğretmen Akademisi Proje Yazma Eğitimleri' proje başvurusu KUDAKA tarafından kabul edilerek başarılı projeler arasına girdi. Proje kapsamında Bayburt'ta görev yapan öğretmenlere proje yazma konusunda profesyonel destek verilmesi hedefleniyor. - BAYBURT