Keban'da İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Keban ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, çelenk sunumu yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Keban ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Zülküf Çetinkaya ve okul müdürleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulunda öğretmen Sena Atay günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.