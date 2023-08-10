İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Kahire'de Türkçe Öğrenen Mısırlılarla Buluştu

İstanbul Üniversitesi'nin organizasyonuyla Arapça öğrenmek için Kahire'ye gelen Türk kursiyerler, Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkçe öğrenen Mısırlı kursiyerlerle bir araya geldi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 10 kişiden oluşan Türk öğrenci grubu için enstitü merkezinde tanışma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. İbrahim Aslan, Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Emin Boyraz ile YEE'de Türkçe eğitim gören Mısırlı kursiyerler ve misafir Türk öğrenci grubu katıldı.

Etkinlikte konuşan Boyraz, "Türkiye'de her zaman Arapçaya bir ilgi var. Mısır'da da Türkçeye bir ilgi var. Özellikle bu yeni dönemde Türkiye'de Arapça öğrenenlerin en çok gelmek istedikleri yer Mısır." dedi.

Ağustos ayı boyunca enstitüde olacaklarını kaydeden Boyraz, kurslarda özellikle üst kurlarda Türkçe eğitimi alan kursiyerlerin Arapça öğrenen kursiyerlerle bir araya gelmelerini, Türkçe ve Arapça konusunda etkileşim halinde olmalarını ve tecrübelerinden faydalanmalarını çok önemsediklerini söyledi.

Boyraz, "Artık Türkçe ve Arapça bilen kişi kesinlikle dünyanın geniş bir coğrafyasında kendi evindeymiş gibi ister eğitim için ister turizm için ister iş bulmak için rahat bir şekilde dolaşabilir." diye konuştu.

01-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek program kapsamında Kahire Üniversitesi Dil Merkezinde Arapça kursuna katılacak kursiyerler, özellikle Osmanlı eserleri başta olmak üzere Mısır'ın tarihi mekanlarını da gezme imkanı bulacak.