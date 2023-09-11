İlçelerde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Salıpazarı ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. x

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, MHP İlçe Başkanı İsa Bircan, İYİ Parti İlçe Başkanı Şakir Şahin, şube Müdürleri, okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Terme

Terme ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Terme 15 Temmuz ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Münir Yüksel, okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Alaçam

Alaçam ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okuldu.

Törene, Belediye Başkan Vekili Raif Vatan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, kurum ve okul müdürleriyme öğrenciler katıldı.

Bafra

Bafra ilçesinde, 23 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Kuşçular Gülizar Kahve İlk ve Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Katipoğlu, yaptığı konuşmada, "Bugün yaklaşık 23 bin öğrencimiz eğitime başladı. Sizler memleketimizin umudu ve istikbalisiniz. Bu önemden hareketle düzenli ve disiplinli çalışmalı, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Okulları alelade binalardan ayıran tek şey sizin varlığınız. Siz varsanız ziller çalar, ders başlar ve bir bina eğitim yuvası olur. Yuvanıza hoş geldiniz." dedi.

Velilere de seslenen Katipoğlu, "Sizler çocuğunuzun ilk mektebi olan ve gelecekleri için sağlam temellerin atıldığı nezih ve temiz ve iletişime açık aile kurumunun öğretmenlerisiniz. Memleketimizin yarınları gençler bizim ortaklığımızla yetişecektir. Sizin varlığınız bizler için çok önemli." diye konuştu.

Havza

Havza ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 5 bin 868 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret ederek burada öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Nayman, tüm imkanları dahilinde eğitim kurumlarının yanlarında olduklarını belirterek, "İlçede geçen yıl yakaladığımız akademik ve sportif başarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmekte. 2023-2024 eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Nayman ve Belediye Başkan Özdemir daha sonra sınıfları gezdi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe genelinde 534 okul öncesi, 1647 ilk, 1757 ortaokul ve 1930 lise öğrencisi olmak üzere toplam 5 bin 868 öğrenci ile 580 öğretmen dersbaşı yaptığı belirtildi.