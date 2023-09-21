Iğdır'da okul öncesi eğitim şenliği

IĞDIR - Iğdır'da okul öncesi eğitimin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Şenliği, bu yıl da düzenlendi.

Okul öncesi eğitimin önemini anlatmak için her yıl geleneksel olarak yapılan ve onlarca çocuk ile ailenin bir araya geldiği 'Okul Öncesi Eğitim Şenliği' bu yıl da düzenlendi. Iğdır merkez Atatürk Mahallesinde bir parkta yapılan şenlikte anaokulu okuyan onlarca çocuk ve aile bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte çocuklara çeşitli yiyecekler dağıtılırken; kostüm giyen leylek büyük ilgi gördü. Programa katılan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan çocuklar ile tek tek ilgilendi. Şenliklerin il genelinde farklı mahallerde yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı; "Etkinliğimizin sebebi her mahallemizde okul öncesi çocuk şenlikleri yapıyoruz. Okul öncesindeki öğrenci sayılarını arttırmak temel hedefimizdir. Çünkü bu kademede alınan eğitim sonrası diğer kademelere öğrencilerimiz hazırlıklı olarak geçiyor. İlimizde de 10 yeni anaokulu açtık. Anaokullarımızın hepsi doldu. Bütün yaş gruplarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir çizelgemiz var. Bu anlamda da ilimiz adına mutluyuz. Bu etkinlikleri, faaliyetleri çeşitlendirerek sürdüreceğiz" dedi.