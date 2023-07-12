Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Törende Bakan Bak'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, milletvekilleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Bakan Bak, mezun olan öğrencilere tebriklerini ileterek, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli görevler üstleneceğini vurguladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise mezun olan öğrencileri hayallerine ve yarınlara uğurladıklarını belirtti.